【中醫體質】增強免疫力需按體質調理 中醫師拆解9類體質特徵

▲ 增強免疫力需按體質調理，中醫師拆解9類體質特徵。

疫情下市民紛紛開始注重身體健康，更向中醫角度學習調理身體。註冊中醫師馬琦傑在個人Facebook發文，指出中醫調理不只分寒熱，而是區分9種體質。

他引述《中醫體質分類與判定》的標準，列舉人體體質可分為平和型、氣虛型、陽虛型、陰虛型、痰濕型、濕熱型、血瘀型、氣鬱型及特稟型這9種。個別人士的體質更會因應生活環境、病況，而在特定的時間內有所改變。

9種體質均適用於大人及小朋友。因此當小朋友不懂表達症狀時，家長也可以細心留意。而馬醫師及其團隊精心製作了簡單的9種體質測試：找出自己或小朋友現在最接近3個體質，以最高分的頭3位而定。在確定體質之後，再對症選擇適合的調理方式。

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9種體質的基本調理

1. 平和型

重點：體格壯健，面色紅潤，精力充沛。

能吃（有食欲，均衡飲食）、能睡（不晚睡，一睡到天亮）、能痾（每天1-2次，蕉型便便）

建議食物：南瓜、菠菜、紅蘿蔔、薯仔、不同肉類

2. 氣虛型

重點：整日易疲累、睏倦（容易疲倦）

常見症狀：易疲累，易感冒，說話無神無氣，易喘氣，肌肉軟軟無力，時在靜止狀態下亦會出汗。大便後亦覺得未去乾淨。

建議做法：健脾益氣

可多食雞肉、山藥等溫脾補氣的食品。做帶氧運動鍛鍊身體。

忌食生冷之品。

3. 陽虛型

重點：容易怕凍

常見症狀：全身容易怕凍，特別手腳、背部、腰膝發涼嚴重。吃到涼性或生冷之品會特別不適。面色蒼白，大便稀溏。

建議做法：溫補陽氣

可多食牛肉、韭菜、乾薑等溫補陽氣的食品。做帶氧運動鍛鍊身體。

忌食生冷之品。

4. 陰虛型

重點：唇乾舌燥，手足心發熱

常見症狀：唇乾舌燥，手足心發熱，眼睛乾澀，面紅，臉上覺發熱，皮膚乾，大便乾結粒狀。

建議做法：滋陰清熱

可多食綠豆、馬蹄、百合等滋陰清熱的食品。11pm前要就寢休息。多飲溫開水。

忌食煎炸油膩、辛辣刺激等食品。不要熬夜。

5. 痰濕型

重點：肥胖、多痰

常見症狀：肥胖、多痰、面常有油膩感覺，痰多色白稠，大便軟，容易黏著馬桶。身體、腳覺重聚感。

建議做法：健脾袪濕

可多食薏米、扁豆等健脾袪濕的食品。多做會令身體出汗的活動。

忌食生冷、過甜之品。

6. 濕熱型

重點：面油多、易有痱滋

常見症狀：面油多、多痤瘡。易有痱滋，有口氣。男性陰囊潮濕多汗、女性帶下色黃量多。皮膚痕癢。

建議做法：袪濕清熱

可多食綠豆、赤小豆、土茯苓等袪濕清熱的食品。

忌食煎炸油膩、辛辣刺激等食品。不要熬夜。

7. 氣鬱型

重點：容易緊張、焦慮、易受驚嚇。

常見症狀：精神恍惚，心神不寧，多疑易驚，悲憂善哭，喜怒無常。胸脅脹痛。咽喉常覺有異物感，吞之不下，吐之不出。

建議做法：疏肝解鬱

可多食甘草、紅棗、浮小麥、玫瑰花等疏肝解鬱的食品。調理情志，放鬆心情。

不要長時間處於緊張心情的環境下生活。

8. 血瘀型

重點：皮膚上易有瘀青，易患有痛症

常見症狀：皮膚上易有瘀青（俗稱比鬼搣），易患有痛症，舌上有瘀暗點或舌下靜脈瘀紫。女性多見經血中多血塊。

建議做法：活血袪瘀

可多食黑木耳、番茄、山楂等活血袪瘀的食品。做帶氧運動增加身體氣血循環。

忌食生冷之品。不要長時間身處低溫的環境

9. 特稟型(過敏體質)

重點：鼻敏感、氣管敏感、皮膚敏感、食物敏感

常見症狀：接觸致敏源之後，出現打噴嚏、咳嗽、皮膚痕癢、出風團、紅疹等等過敏症狀。

建議做法：增強自身體質、免疫力、正氣等。避開致敏源。

可多食：紫淮山、豬肉、米

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內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣