  • 27°C
香港時間 : 2022325日 (週五) 18:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中醫體質】增強免疫力需按體質調理 中醫師拆解9類體質特徵

健康 18:39 2022/03/25

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

增強免疫力需按體質調理，中醫師拆解9類體質特徵。

疫情下市民紛紛開始注重身體健康，更向中醫角度學習調理身體。註冊中醫師馬琦傑在個人Facebook發文，指出中醫調理不只分寒熱，而是區分9種體質。

他引述《中醫體質分類與判定》的標準，列舉人體體質可分為平和型、氣虛型、陽虛型、陰虛型、痰濕型、濕熱型、血瘀型、氣鬱型及特稟型這9種。個別人士的體質更會因應生活環境、病況，而在特定的時間內有所改變。

9種體質均適用於大人及小朋友。因此當小朋友不懂表達症狀時，家長也可以細心留意。而馬醫師及其團隊精心製作了簡單的9種體質測試：找出自己或小朋友現在最接近3個體質，以最高分的頭3位而定。在確定體質之後，再對症選擇適合的調理方式。

最新影片：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

9種體質的基本調理

1. 平和型

  • 重點：體格壯健，面色紅潤，精力充沛。
  • 能吃（有食欲，均衡飲食）、能睡（不晚睡，一睡到天亮）、能痾（每天1-2次，蕉型便便）
  • 建議食物：南瓜、菠菜、紅蘿蔔、薯仔、不同肉類

2. 氣虛型

  • 重點：整日易疲累、睏倦（容易疲倦）
  • 常見症狀：易疲累，易感冒，說話無神無氣，易喘氣，肌肉軟軟無力，時在靜止狀態下亦會出汗。大便後亦覺得未去乾淨。
  • 建議做法：健脾益氣
  • 可多食雞肉、山藥等溫脾補氣的食品。做帶氧運動鍛鍊身體。
  • 忌食生冷之品。

3. 陽虛型

  • 重點：容易怕凍
  • 常見症狀：全身容易怕凍，特別手腳、背部、腰膝發涼嚴重。吃到涼性或生冷之品會特別不適。面色蒼白，大便稀溏。
  • 建議做法：溫補陽氣
  • 可多食牛肉、韭菜、乾薑等溫補陽氣的食品。做帶氧運動鍛鍊身體。
  • 忌食生冷之品。

4. 陰虛型

  • 重點：唇乾舌燥，手足心發熱
  • 常見症狀：唇乾舌燥，手足心發熱，眼睛乾澀，面紅，臉上覺發熱，皮膚乾，大便乾結粒狀。
  • 建議做法：滋陰清熱
  • 可多食綠豆、馬蹄、百合等滋陰清熱的食品。11pm前要就寢休息。多飲溫開水。
  • 忌食煎炸油膩、辛辣刺激等食品。不要熬夜。

5. 痰濕型

  • 重點：肥胖、多痰
  • 常見症狀：肥胖、多痰、面常有油膩感覺，痰多色白稠，大便軟，容易黏著馬桶。身體、腳覺重聚感。
  • 建議做法：健脾袪濕
  • 可多食薏米、扁豆等健脾袪濕的食品。多做會令身體出汗的活動。
  • 忌食生冷、過甜之品。

6. 濕熱型

  • 重點：面油多、易有痱滋
  • 常見症狀：面油多、多痤瘡。易有痱滋，有口氣。男性陰囊潮濕多汗、女性帶下色黃量多。皮膚痕癢。
  • 建議做法：袪濕清熱
  • 可多食綠豆、赤小豆、土茯苓等袪濕清熱的食品。
  • 忌食煎炸油膩、辛辣刺激等食品。不要熬夜。

7. 氣鬱型

  • 重點：容易緊張、焦慮、易受驚嚇。
  • 常見症狀：精神恍惚，心神不寧，多疑易驚，悲憂善哭，喜怒無常。胸脅脹痛。咽喉常覺有異物感，吞之不下，吐之不出。
  • 建議做法：疏肝解鬱
  • 可多食甘草、紅棗、浮小麥、玫瑰花等疏肝解鬱的食品。調理情志，放鬆心情。
  • 不要長時間處於緊張心情的環境下生活。

8. 血瘀型

  • 重點：皮膚上易有瘀青，易患有痛症
  • 常見症狀：皮膚上易有瘀青（俗稱比鬼搣），易患有痛症，舌上有瘀暗點或舌下靜脈瘀紫。女性多見經血中多血塊。
  • 建議做法：活血袪瘀
  • 可多食黑木耳、番茄、山楂等活血袪瘀的食品。做帶氧運動增加身體氣血循環。
  • 忌食生冷之品。不要長時間身處低溫的環境

9. 特稟型(過敏體質)

  • 重點：鼻敏感、氣管敏感、皮膚敏感、食物敏感
  • 常見症狀：接觸致敏源之後，出現打噴嚏、咳嗽、皮膚痕癢、出風團、紅疹等等過敏症狀。
  • 建議做法：增強自身體質、免疫力、正氣等。避開致敏源。
  • 可多食：紫淮山、豬肉、米

 

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

——————

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」。

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣

過敏 敏感 皮膚痕癢 肥胖 痱滋 疫情 打噴嚏 運動 紅疹 中醫

最高瀏覽

【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
14:21 2022/03/23
【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
11:05 2022/03/24
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
【大S再婚】張蘭直播發火爆兒子離婚主因　汪小菲改回婚前名字取消關注大S
今日 11:46
【大S再婚】張蘭直播發火爆兒子離婚主因　汪小菲改回婚前名字取消關注大S