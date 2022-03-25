【高官任命】張趙凱渝獲委任民政總署署長　下月6日履新

▲ 張趙凱渝將於四月六日出任民政事務總署署長。

政府今日（25日）宣布，運輸及房屋局副秘書長（房屋）/房屋署副署長（策略）張趙凱渝將於4月6日出任民政事務總署署長。

公務員事務局局長聶德權形容，張趙凱渝為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心她能在新崗位為市民提供專業高效的服務。

張趙凱渝1986年5月加入政府任職行政主任後，於1992年8月轉職政務職系，並於2020年4月晉升為首長級乙一級政務官。張趙凱渝曾在多個決策局及部門服務，她於2010年12月至2016年6月出任商務及經濟發展局副秘書長（工商），於2016年7月至2019年4月出任環境保護署副署長，並從2019年4月起出任運輸及房屋局副秘書長（房屋）/房屋署副署長（策略）。

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記者：林曉君