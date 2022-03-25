【供港物資】內地香港水路運力提升　昨3.3萬噸物資水路來港

▲ 疫情仍在持續。（資料圖片）

第五波疫情以來，供港物資一度遇到困難，內地通過水路、陸路等方式加緊運輸供港物資。現時港深之間已有3條水路運輸路線，昨日從深圳運3910個標箱、約33.4萬噸貨物來港。運房局發言人表示，現時內地供港鮮活食品穩定。

由運輸及房屋局牽頭的內地供港物資供應工作小組一直與廣東省和深圳市人民政府緊密合作，積極透過不同途徑，共同保障內地供港物資供應穩定。除陸路運輸外，現時水路及鐵路運輸亦已投入服務。運房局發言人表示，由內地到香港的「海上快綫」水路運輸服務已經全面開通及不斷提升運力，增加鮮活食品和其他生活必需品及生產物資的供應。現時內地供港的鮮活食品供應穩定。

目前深港已設有三條水路運輸路線，分別是從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭、從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭，以及從招商局港口（華南）營運中心（深圳媽灣港、蛇口港及赤灣港碼頭）到香港内河碼頭等設施。連同廣東其他城市的水路運輸路線，包括從廣州蓮花山港、中山黃圃港及珠海斗門港到香港屯門珠江碼頭等，水路運輸服務每日運力數以萬噸計。



發言人今日表示，根據內地當局的資料，昨日深圳市運輸跨境物資約3,910個標箱，約33,440噸貨物，其中生鮮食品類約30個標箱（約230噸），非生鮮類約3,880個標箱（約33,210噸）。



深圳市三個港口自開航（2月18日）至昨日為止總共運輸跨境物資約56,260個標箱，約404,610噸貨物，其中生鮮食品類約930個標箱（約8,390噸），非生鮮類約55,330個標箱（約396,220噸）。



至於鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主。昨日有12個標箱共81噸物資運抵香港。自三月二日開通以來，截至昨日共運載1,250多噸包括新冠病毒快速抗原測試包及防護服等抗疫防疫物資到港。



為進一步穩定陸路運輸的供港物資供應，運房局已在元朗新田錦壆路用地測試了貨物接駁的安排，過程順利。運房局會繼續與內地當局全力推動在港的貨物接駁安排，作為應對特區疫情發展的應急措施，以減低兩地人員感染風險的同時，亦確保陸路跨境運輸暢順，保障供港物資穩定。



另一方面，為減低疫情外溢的風險，運輸署已由二月二十八日起在各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速抗原測試，測試結果呈陰性的司機才可進入內地。為進一步提高檢測的準確性，運輸署已在口岸以快速核酸檢測取代快速抗原測試。昨日共進行了1 354次快速核酸檢測，當中發現三宗初步陽性檢測個案，運輸署已將個案通知衛生署以作跟進。



運房局會密切監察情況，與內地當局緊密合作，推動和落實各項有利保障供港物資穩定的措施，以期達到陸路、水路和鐵路三線互補，提升運力和效率，積極優化跨境物資的流通。

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