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【不可能任務】譚俊彥童年攀馬騮架跌爆牙留陰影　余應彤陪衝線何泳芍坦言有戀愛Feel

娛樂 18:56 2022/03/25

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《不可能任務》

TVB綜藝節目《不可能任務》Mission II 部分的「特警遴選體驗」將進入最終回，出爐視帝譚俊彥（Shaun）率領的藝人隊包括關曜儁（Leo）、李思雅（Cindy）、伍富橋、余應彤、何泳芍（Honey）、鄔嘉駿及吳紫韻（Purple），將接受Assault Course考驗，考驗眾人爆炸力、靈活度及耐力。

Assault Course考驗要求參加者先背著50磅沙包跑500米，之後放下沙包通過7個障礙物，包括爬牆、攀越馬騮架及爬繩網等；通過所有關卡後，眾人需再跑100米直衝終點。

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譚俊彥衝破心理關口

身為隊長的Shaun，攀越馬騮架時連番失敗兼不斷從架上掉下來，事後他坦言有心理陰影：「馬騮架係我由細到大嘅陰影，我好細個曾經喺馬騮架度跌落嚟，跌爆咗隻牙。」在是次Mission中多番失意受挫的Shaun，又慨嘆體能大不如前：「一年前我膝頭受傷，但我堅持紮住佢嚟跑步，其實到咗我呢個年紀，好多嘢都冇以前咁Fit，但我一定要衝破呢個心理陰影。」

8人之中，以幾乎由頭帶到尾的Leo及Cindy表現最好，Cindy更擊敗不少男隊友、一Take過完成攀越馬騮架，獲得全場一致掌聲，畫面感人又熱血；不過Cindy途中一度因為畏高，反遭Honey及Purple爬頭，但最終Cindy憑藉驚人意力、戲劇性地爆Seed扳回一城，整個過程既緊張又刺激。

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余應彤冧暈何泳芍

Mission II自開始以來，Shaun的團隊雖然不是所有任務均能順利過關，但8人的團結精神卻深深打動了現場所有考官。

最後一集的考核中，雖然男藝人已率先完成所有比賽，但為了鼓勵女隊友堅持到最後，伍富橋、余應彤及Leo分別在最後衝線段陪著Cindy、Honey及Purple跑到最後，期間更不斷予以鼓勵，令Honey坦言有戀愛Feel：「余應彤係咁望實我，不停咁叫我個名，嗰下好Sweet，有啲In Love感覺。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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