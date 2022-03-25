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【懶惰妻子】懶妻日日躺床上網體重直飆276磅　丈夫服侍周到：能傳宗接代就好

健康 18:49 2022/03/25

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懶妻日日躺床上網體重直飆276磅，丈夫服侍周到。

結婚是不少現代人的人生目標，中國黑龍江一名男子因為家境貧窮，久久未娶妻。機緣巧合下，他認識了一位女子，兩人一拍即合，不久便如願步入婚姻殿堂。不過，妻子婚後不做家務，天天躺在床上上網，但男子不但沒有生氣，反對妻子服侍周到，他表示「能娶到老婆就不錯了，脫單總比單身強多了」。

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綜合內媒報導，中國黑龍江一處農村中，有名40多歲的男子，因家境清貧，一直娶不到老婆，令他相當困擾。為此，村中媒人撮合他與同村一名女子，對方因體型肥胖、性格懶惰，一直沒有嫁出去。

二人一拍即合，不久就步入婚姻殿堂。不過結婚後，妻子不做家務，整天躺在床上玩手機，男子不但不生氣，反而更盡心服侍妻子，連三餐都送至床上餵給妻子，還買了平板電腦給妻子，如此一來，妻子體重也飆升到125公斤（約276磅）。

不少村民見狀都勸男子要和老婆「好好聊聊」，但男子對此則表示，「能娶到老婆就不錯了，脫單總比打光棍強多了，最起碼能夠傳宗接代」。

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責任編輯：羅嘉欣

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