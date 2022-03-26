【追夢辛酸】劉雅瑟歷7年等工開寄人籬下　拼命死捱終憑《智齒》獲女主角獎

▲ 劉雅瑟一直堅持演藝夢。

首次擔演港產片女主角的劉雅瑟，憑《智齒》中的角色王桃先獲香港電影評論學會最佳女演員獎，並同時被提名第40屆香港電影金像獎最佳女主角。

縱然競爭對手有鞏俐、吳君如，加上《梅艷芳》新人王丹妮，劉雅瑟再奪一座女演員獎座呼聲甚高，她期望之餘卻相當謙遜，直言能演出王桃一角，已是作為演員的最大幸運。

今年33歲的內地演員劉雅瑟，憑鄭保瑞電影《智齒》中的表現乍露鋒芒。事實上，雅瑟並非首次參演香港電影，《幸運是我》、《麥路人》中都有她的身影，惟女主角則是第一次。「我真的很感謝鄭保瑞導演將王桃這個角色交給我，從來沒有一個角色會讓我想在她的生命裏繼續下去。當初拍《智齒》就覺得，拍過《智齒》之後哪怕沒有戲拍，我都覺得自己職業生涯沒有遺憾了。因為我深知一個演員遇到一個好角色太難了，也是因為《智齒》，讓我更有信心做一名演員，激勵着我走到現在。」

▲ 憑《智齒》中的王桃獲香港電影評論學會最佳女演員獎。

對於香港觀眾，雅瑟絕對是個新面孔，《智齒》導演鄭保瑞指自己是從過百試鏡演員中挑選了她，更大讚她對角色的專注，全程投入狀態，豐富了整部電影。劉雅瑟在戲中的主要對手林家棟，亦對這位拍檔大表欣賞，指她不僅在演出方面下苦功，更打破自身的語言限制，堅持以全廣東話演出，令人感受到其誠意和努力。

「導演一開始有對我說希望以廣東話演出，但沒有一定要，我想這是演員該做的事，所以反覆練習，幸好最後出來的效果大家都滿意。」戲內能說廣東話的雅瑟，笑言自己只懂簡單招呼。「因為我只是拼命練對白，平日在片場就不斷聽其他工作人員說話，邊聽邊猜，只能聽懂一半。」

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與前輩演戲壓力大

比起語言上的限制，片場上各個崗位的專業和投入更讓雅瑟難忘。「知道自己可以參與《智齒》之後，就開始有人對我說『鄭保瑞導演很瘋狂的，到時你會很辛苦』，當時沒有特別擔心，因為一心想揣摩好角色。直至真的開拍，才體會到導演的嚴格，但正因為他的嚴格，以及家棟哥的認真，我可以非常順利地投入到角色中。而且那個工作環境，每一位工作人員都非常專業且投入，即使我幾乎不認識任何人，言語亦不通，也被他們對電影的熱情觸動，就會更要求自己做好，因為不能拖大家後腿。能夠有幸和這樣一群電影人合作，是非常幸運的事。」

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《智齒》中，王桃的角色是個非大奸大惡之徒，但誤殺無辜，被罪疚感折磨的同時，要面對家屬即林家棟的窮追猛打，後來更慘遭綁架。電影中的劉雅瑟，不只幾乎與林家棟的對手戲都是被打，甚至與其他演員也是不斷被追趕、被虐，全片幾乎九成時間遭虐打，難怪她亦表示拍戲那段日子，身上經常有瘀傷，根本不用刻意化粧。

首次擔演女主角，即要與前輩演員拍檔，壓力自然大，尤其兩人之間更有大量打戲。「我一開始就跟家棟哥說，打我的時候可以來真的，我沒關係！他聽了也笑笑對我說：『真的嗎？我的確是喜歡來真的！』而且我跟家棟哥的第一場戲，就是他追打我、抓我頭髮那幕。嘩！那真的好痛！感覺頭髮都要被拔掉！但也就是那一瞬間，我馬上進入到角色中，所以非常感謝家棟哥給我的幫助。因為他的認真、他整個情緒，都幫助我很順利地成為王桃。」

感謝林家棟幫助入戲雅瑟坦言自己初時因為不熟悉林家棟，而且在片場時經常看見他和導演溝通討論，氣氛嚴肅，自己則只會在旁靜靜聽，對林家棟有距離感，也會有點害怕。「但我覺得很好，因為我可以把這種真實的感覺套在角色上，因為戲裏面王桃對他就是既歉疚又害怕。只是每當下了戲，回到酒店房間時，就會很痛苦，因為整個情緒還沒散。」

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回想自己最難忘、最深刻的一場戲，雅瑟認為是電影尾段自己對斬哥（林家棟飾）開槍後的爆發。「那幕戲確實有點難演，我想現在若讓我再演一次，或許演不出來，或演不到當時那個狀態。」當時的王桃為躲避綁架犯，藏身於木櫃內。因為一些劇情上的轉折，王桃繃緊的情緒和絕望的罪疚感同時爆發，令人既同情又無奈。這一幕堪稱全片高潮，也將電影營造的絕望和無助推至最高。

曾欠錢交租幾乎轉行

當大眾以為劉雅瑟的星途一帆風順，原來她曾先後兩次萌生放棄念頭。「曾經有足足7年時間荒廢了，當時在北京完全沒有工作，連租房子也負擔不起，四出到友人家搭住兼爭取工作機會。」如今繼鄭保瑞的《智齒》後，她再接拍邱禮濤的《海關戰線》，合作對手更有張學友、謝霆鋒、林嘉欣，可謂機會不斷。

雅瑟笑言自己小時候看不少港產片，欣賞的導演和演員很多，但說到最希望合作的，則是偶像劉青雲及張家輝。「周星馳的電影我看很多，因為他很紅呀！後來自己做演員，就看更多不同的電影，而且香港電影類型很多，有動作片、犯罪片、恐怖片。我的話，最喜歡看一些關於現實人性、沉重的電影，因為可以引發思考。想合作的演員就很多，劉青雲和張家輝是偶像，能合作的話沒片酬也可以，我還沒有機會見過他們呢！」

▲ 劉雅瑟對再奪一座女演員獎座，感期望之餘卻相當謙遜。（攝影：湯致遠）

撰文：王嵐

髮型：James Lee@Saloon festival walk

化粧： 諺瞳‧小白

服裝: MARYLING

珠寶： Tiffany & Co

場地: Tapa Room