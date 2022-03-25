【飛虎3壯志英雄劇透】第26集劇情預告　Mike偷拍到Mr.T疑與許森會面照片

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第25集講到徹底走投無路之下，Mr.T認為這一切都要歸罪於破壞自己計畫的Mike。

第26集（28/3）

Mike仍在醫院養傷，Mr.T殺到，Mike負傷奮力和其殊死搏鬥。

最終仍是Mike技高一籌，將其武器繳械，拔槍指住Mr.T. ，他自知死路一條，面對Mike的苦勸，仍舊沒有選擇投降，最終自殺而死。

另一邊，濟群會的神秘文字被專家破譯，S Team得以進一步瞭解這一神秘組織的資訊：組織自稱Infinity，成立至今已超過數百年，歷史上數次大規模天災，均是由其背後操縱，卻聲稱其目的是為了世界和平。

眾隊員聽完後，均覺匪夷所思。自蔡肇培開始研製DH2後，杜文彬便突然將大部分公司股份轉給杜以盈，更漸漸退出公司日常運作。

杜以盈關心杜文彬，卻無所得知他究竟遇上甚麼事，於是轉而向樂求助，兩人相處漸久，杜以盈漸漸對樂芳心暗許，樂卻因為死去的小魚，不敢正面回應這一感情。

杜以盈對杜文彬種種古怪行徑越發感到奇怪，向其對峙，最終迫於無奈之下，杜文彬只得向盈說出真相：他要以DH2，向金智海換回失蹤多年的妻子玥。

文、Mike解開間隙，文邀請Mike加入S team，一同查案。

Mike向S Team展示自己之前跟蹤Mr.T時，曾偷拍到他跟一個神秘男子見面，軒見到後，認出此人正是許森。

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