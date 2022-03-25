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【三日破15萬】一萬元臨時失業援助　截至今晚6時共收到16.5萬宗申請

社會 18:50 2022/03/25

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第五波疫情下，不少人士失業。（資料圖片）

第五波疫情下失業率攀升至4.5%，最新約有15.7萬人失業。政府推出10,000元「臨時失業支援」計劃，周三起接受申請，為期三星期至4月12日。政策創新與統籌辦事處表示，截至今日（25日）下午6時，已收到超過16,500宗申請。

疫情來勢洶洶，不少打工仔期間失業，因此港府表示將動用30億元，推出臨時失業支援計劃，提供一筆過的1萬元資助，協助30萬名短期失業人士紓困。計劃反響熱烈，首日下午6時已突破6萬宗申請，第二日截止6時也已有12.5萬宗申請，換言之較前一日增加了4萬宗申請。

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記者：袁澍

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