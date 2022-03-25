【母子爭樓】57歲醫生與母爭物業業權　法官裁定醫生勝訴

▲ 西醫與母爭奪物業業權，今於高等法院獲判勝訴。資料圖片

執業西醫於11年前入稟高院控告其母親，指當年為申請按揭而與母親聯名購入滙景花園一單位，惟母親拒絕交還單位，醫生要求法庭頒令出售物業，以及取回所有物業開支。案件於2014年經審訊後，醫生被裁定敗訴，其後上訴得直，案件發還重審。暫委法官今（25日）頒下判詞裁定醫生勝訴，聲明母親以信託形式持有物業，須交回有關物業，以及向兒子歸還期間物業收益逾122萬元。

原告林傳龍(現年57歲)，答辯人為其母親謝巧玩。暫委法官於判詞指，原告一方指於97年以公司名義購入藍田滙景花園1單位，擬給父母居住，因兩老居於公屋單位擠迫，惟母親嫌棄單位面向扶手電梯而拒絕，原告向母親表示將來會購入一個更好的單位。

及至98年1月初，原告獲地產代理通知滙景花園有1個單位較好，原告對此感滿意，並簽訂臨時買賣合約，以420萬元購入涉案單位，其後為了申請按揭貸款，要求母親作為聯名業主申請，但當時未告知原因，母親曾問及原告何以有足夠款項再購入1單位，原告便告知有關透支安排，母親便指父親可以借款予原告。

原告指支付18萬元訂金後，便向東亞銀行申請按揭貸款294萬元，父親則借出120萬元，其後他分8次以現金形式向父親歸還50萬元，並於日記簿記錄下來，母親並告知原告餘下70萬元，為父親送贈原告作為其清水灣物業裝修用。

及至2007年雙方關係轉差，父親於翌年到原告診所追討70萬元本金及利息80萬元，稱該筆款項是借給原告作裝修用，原告最終向父親支付有關款項。原告指母親從沒有就涉案物業支付分毫，母親其後要求轉名。原告其後展開訴訟，指自己才是實益擁有人。

母親一方則指初因幼子女友懷孕而購入涉案物業，並指98年初前，母親經常送飯到原告位於匯景商場的診所，故此購入單位亦較方便，最終經商討後，原告同意與母親一同就涉案物業支付按揭還款，以及由母親佔用該物業。母親一方指於2007年，原告開始疏遠她，她並不知道箇中原因。

暫委法官聽取雙方證供及陳詞後，認為原告一方說法相對答辯一方較可信及一致。暫委法官指出，母親提及送飯一事時，其後更改時間為99年或之後，原告則指97年4月至98年3月期間，出外用膳近300次。暫委法官指答辯人記錯時間不足為期，但有關送飯事宜，為其購入涉案單位其中一個原因。

暫委法官指基於相對可能性原則，接納原告說法，頒令答辯人須交出物業，聲明答辯人以信託形式持有物業，原告為物業實益擁有人，答辯人須向原告支付有關物業收益逾122萬元，並須支付訟費。

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記者：林育慧