【資料外洩】選舉處職員外洩1.5萬名選民資料予不明電郵　載有選民中英文姓名及住址

選舉事務處一名職員不當地處理載有約1.5萬名選民資料的檔案，使其傳送至一個不明的電郵地址，當中載有選民的中英文姓名及住址等，處方已即時透過電郵通知該名收件人立即及永久刪除相關檔案，並聯絡選舉事務處跟進，並向受影響選民致歉，亦已就事件向警方報案。



選舉事務處指，初步調查發現，該處一名職員沒有跟從部門指引，擬於3月23日晚上將載有選民資料的檔案，傳送到其私人電郵地址，以方便工作。然而，該職員於傳送過程中輸入錯誤的電郵地址，導致檔案發送至一名不明收件人。，方已即時透過電郵通知該名收件人立即及永久刪除相關檔案，並聯絡選舉事務處跟進。



涉及檔案載有約1.5萬名選民的中英文姓名及住址，選舉事務處職員按房屋署所提供的資料覆核選民的登記住址，當中並無身份證號碼、出生日期及性別等資料。



選舉事務處就事件向受影響選民致歉，已就事件向警方報案，以防止涉及的資料進一步外洩，並通報個人資料私隱專員公署及政府資訊科技總監辦公室，涉事員工已即時調離原有工作崗位。

選舉事務處會嚴肅跟進及進一步調查事件，徵詢個人資料私隱專員公署及政府資訊科技總監辦公室的意見，以全面檢視事件及採取適當改善措施，以防同類事件再次發生，並會通知事件中涉及的選民。選舉事務處亦已就今次事件及上述的跟進行動向選舉管理委員會（選管會）匯報。選管會責成選舉事務處採取一切補救措施，包括防止相關資料進一步外洩，並就今次事件展開詳細調查，以避免同類事件再次發生，同時應加強提醒員工保障個人資料及私隱的重要性。

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責任編輯：蘇文軒