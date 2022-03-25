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【童樂居虐兒案】警方再拘捕多2名女職員　涉對虐待事件視若無睹

社會 19:36 2022/03/25

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童樂居。（資料圖片）

香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐兒案，警方今日（25日）再拘捕多2名院舍女職員，該案至今累計34人被捕。

西九龍總區重案組今日（25日）在旺角區再拘捕多2名分別49歲及57歲的院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。2名被捕人均涉嫌對事件視若無睹被捕，現已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

警方一共就此案拘捕34人，案件總共涉及40名兒童受虐。

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記者：蘇文軒

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