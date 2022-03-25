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【殮房主任】政府招聘要求DSE合格月薪二萬元起　須驗屍間工作

社會 19:37 2022/03/25

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政府招聘殮房主任。（譚以諾攝）

第五波疫情下，染疫死亡人數增多，本港早前一度出現遺體堆積的狀況。衞生署現聘請殮房主任，DSE或會考5科包括中英文合格即可申請，頂薪達42,545元，屬公務員職位，主要職責包括處理日常文書工作、處理查詢等，並須在驗屍間工作，亦可能須不定時工作，必要時須被派駐署方各個殮房工作。

根據政府的招聘公告，該職位位於總薪級表第8點(每月港幣21,340元)至總薪級表第21點(每月港幣42,545元) 之間，獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘3年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。郵寄或親身遞交申請的截止日期為2022年4月7日，一般會於截止申請日期後約10至12個星期內接獲通知，如申請人未獲邀參加能力傾向測試╱面試，可視作經已落選；網絡遞交申請則在2022年4月14日或之前把「入職條件」需要的文件副本郵寄至指定聯絡地址，並在信封註明「申請衛生署殮房主任職位」及各證明文件副本上註明網上申請編號。

具體要求、職責可參看圖片：

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責任編輯：袁澍

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