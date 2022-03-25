【方艙醫院】入境處管理青衣、新田及洪水橋方艙醫院　將參考內地小區管理模式

▲ 入境處管理青衣、新田及洪水橋方艙醫院，將參考內地小區管理模式。（入境處提供）

新冠疫情嚴峻，中央援建多個方艙醫院供沒有病徵或徵狀輕微的感染人士入住。3個方艙醫院，包括青衣、新田和洪水橋社區隔離設施的日常運作，會由入境處全面管理。

入境處指，處方參考內地小區管理模式，安排專責人員點對點照顧入住人士所需，24小時為市民服務。另外亦設有24小時專線及專人回覆的聊天通話應用程式，全天候聆聽市民訴求。

市民日常用品方面，收到市民要求後，如飲用水及廁紙等，入境處人員會於短時間內完成。入境處又成立關愛隊伍，走訪不同小區，主動協助有特殊需要人士，例如長者及殘疾人士等。

入境處表示，每天都會與入住人士保持緊密溝通，精益求精，不斷優化服務及提升服務質素，以更好照顧入住人士的需要。

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記者：黃穎津