【強制檢測】15幢大廈納強檢　涉青衣、元朗等屋邨須周日前完成檢測

▲ 15幢大廈納強檢。（陳國峰攝）

因應多宗陽性檢測個案，政府今日（25日）將15個指明地方納入強制檢測公告，提醒市民若在3月12日至3月25日期間，曾身處上述指明大廈超過2小時，須在3月26日至27日內完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。

3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，無需接受強制檢測。

3月25日納入強制檢測公告的25幢大廈：

柴灣小西灣邨瑞隆樓

屯門湖景邨湖畔樓

大埔太和邨麗和樓

將軍澳彩明苑彩富閣

沙田禾輋邨豐和樓

天水圍天澤邨澤星樓

薄扶林華富邨華昌樓

元朗朗屏邨玉屏樓

青衣長安邨安濤樓

青衣青衣邨宜偉樓

長沙灣元州邨元禧樓

慈雲山慈民邨民泰樓

元朗屏欣苑屏彥閣

葵涌荔景邨風景樓

上水天平邨天祥樓

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記者：黃穎津