  • 26°C
香港時間 : 2022325日 (週五) 21:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】15幢大廈納強檢　涉青衣、元朗等屋邨須周日前完成檢測

社會 20:36 2022/03/25

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

15幢大廈納強檢。（陳國峰攝）

因應多宗陽性檢測個案，政府今日（25日）將15個指明地方納入強制檢測公告，提醒市民若在3月12日至3月25日期間，曾身處上述指明大廈超過2小時，須在3月26日至27日內完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。

3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，無需接受強制檢測。

3月25日納入強制檢測公告的25幢大廈：

  • 柴灣小西灣邨瑞隆樓
  • 屯門湖景邨湖畔樓
  • 大埔太和邨麗和樓
  • 將軍澳彩明苑彩富閣
  • 沙田禾輋邨豐和樓
  • 天水圍天澤邨澤星樓
  • 薄扶林華富邨華昌樓
  • 元朗朗屏邨玉屏樓
  • 青衣長安邨安濤樓
  • 青衣青衣邨宜偉樓
  • 長沙灣元州邨元禧樓
  • 慈雲山慈民邨民泰樓
  • 元朗屏欣苑屏彥閣
  • 葵涌荔景邨風景樓
  • 上水天平邨天祥樓

最新熱門影片：【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧　專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【4區污水陽性】葵青、觀塘多屋苑中招　當局派13.5萬快速測試包
今日 17:14
【4區污水陽性】葵青、觀塘多屋苑中招　當局派13.5萬快速測試包
【第五波疫情】全港抗疫義工同盟發放首批援助金　譚鎮國：向最前線義工表示感謝和慰問
今日 17:15
【第五波疫情】全港抗疫義工同盟發放首批援助金　譚鎮國：向最前線義工表示感謝和慰問
【抗疫支援】新地旗下兩間物管公司協助派送抗疫物資包　料覆蓋338屋苑80萬住戶
今日 17:52
【抗疫支援】新地旗下兩間物管公司協助派送抗疫物資包　料覆蓋338屋苑80萬住戶
【遙距診症】中大中西醫結合診所為新冠康復者提供中醫診症　首3次診金全免【附預約詳情】
今日 18:00
【遙距診症】中大中西醫結合診所為新冠康復者提供中醫診症　首3次診金全免【附預約詳情】
【供港物資】內地香港水路運力提升　昨3.3萬噸物資水路來港
今日 18:16
【供港物資】內地香港水路運力提升　昨3.3萬噸物資水路來港

你可能感興趣

【4區污水陽性】葵青、觀塘多屋苑中招　當局派13.5萬快速測試包
今日 17:14
【4區污水陽性】葵青、觀塘多屋苑中招　當局派13.5萬快速測試包
【第五波疫情】全港抗疫義工同盟發放首批援助金　譚鎮國：向最前線義工表示感謝和慰問
今日 17:15
【第五波疫情】全港抗疫義工同盟發放首批援助金　譚鎮國：向最前線義工表示感謝和慰問
【抗疫支援】新地旗下兩間物管公司協助派送抗疫物資包　料覆蓋338屋苑80萬住戶
今日 17:52
【抗疫支援】新地旗下兩間物管公司協助派送抗疫物資包　料覆蓋338屋苑80萬住戶
疫情 強制檢測 青衣邨 天平邨 長安邨 太和邨 柴灣 天水圍 元朗 將軍澳

最高瀏覽

【大S再婚】張蘭直播發火爆兒子離婚主因　汪小菲改回婚前名字取消關注大S
今日 11:46
【大S再婚】張蘭直播發火爆兒子離婚主因　汪小菲改回婚前名字取消關注大S
【大S再婚】徐熙媛宣布婚訊後首發文晒恩愛　具俊曄揭廿多年前約會秘「蜜」
今日 12:01
【大S再婚】徐熙媛宣布婚訊後首發文晒恩愛　具俊曄揭廿多年前約會秘「蜜」
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
11:05 2022/03/24
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】