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【大廈停電】竹園南邨傳爆炸聲及燒燶異味　電錶設施故障致大廈停電約廿分鐘

社會 23:12 2022/03/25

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黃大仙竹園南邨富園樓傳出爆炸聲及燒燶的異味，現場消息指更有大廈全廈停電。（曾秋文攝）

黃大仙竹園邨有大廈全幢停電。警方今日晚上8時19分接報，指在黃大仙竹園南邨富園樓傳出爆炸聲及燒燶異味，現場消息指更有大廈全廈停電。中電職員及救護車接報到場，現正調查事故原因。

初步調查指，地下電錶房內一個變壓器故障，中電人員正在搶修中。中電發言人稱，初步調查顯示位於富園樓的變電站，懷疑因天花滲水引致高壓供電設備故障，令該大廈及附近部分客戶的供電受影響。經工程人員搶修後，約於20分鐘後恢復大部分客戶的供電。流動發電機亦已抵達現場，為餘下受影響的客戶提供臨時供電。

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記者：黃穎津、曾秋文

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