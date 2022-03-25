【第五波疫情】林鄭向援港醫療隊送禮　重申內地醫護無償來港服務

▲ 林鄭向援港醫療隊送禮。（林鄭月娥Facebook圖片）

逾百內地醫護早前來港支援，行政長官林鄭月娥今日（25日）晚上在Facebook分享自己與他們分享餅食，並重申未有向他們支付薪酬，感謝他們無償援港。

在今早11時的例行疫情記者會，林鄭月娥被問到政府以3萬元聘請退休紀律部隊人員和內地醫護，在隔離設施空缺率偏高的情況下，會否造成人手浪費？

林鄭月娥當時回應指，中央支援而派出的內地醫療團隊有接近400人，他們沒有收取任何薪酬，希望大家不要聚焦所謂薪酬的問題。

林鄭月娥今晚再在Facebook發文表示，內地醫療隊隊員都是應中央號召來香港支援，在港工作期間並無收取任何薪酬或補貼。她又指，特區政府有向他們提供酒店住宿、餐飮和交通，過程中採取封閉式管理，認為他們不可有自由出外活動，肯定會惦掛家人。

她又指，為表達對他們的謝意，早前已向每位內地醫療隊隊員送上本地品牌的蜜糖、奶茶和餅食。

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責任編輯：陳梓蔚