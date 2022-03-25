  • 26°C
香港時間 : 2022325日 (週五) 22:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫護壓力】醫療人員總工會促醫管局增人手、發放特別津貼　為醫護提升防護裝備等級

政治 21:58 2022/03/25

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

香港醫療人員總工會今日召開記者會。（線上記者會截圖）

本港第五波疫情嚴峻，染疫人數增加，公立醫院不勝負荷。香港醫療人員總工會促請醫院管理局向所有前線醫護人員發放特別津貼、增加醫院人手編制，並為醫護提升防護裝備等級。

香港醫療人員總工會副主席馮權國，今日聯同立法會議員麥美娟及梁子穎召開記者會。馮權國指，在第五波疫情下，前線醫護人員 於奔命，醫院、門診和急症室工作的醫護人員，包括負責清潔、運送病人及安等員工，每天都接觸大量確診病人，面對極高感染風險；加上醫院人手嚴重不足，工作量巨大。

馮權國續指，醫管局於2月中將「特定工作津貼」擴展至醫院急症室、「第一線隔離病房」及「第二線隔離病房」等特定部門之員工，惟當中仍有許多前線醫護人員及支援人員不符合申領津貼資格，嚴重打擊士氣。他續指，現時即使普通科病房，都需要接收「確診」 病人。而且，支援職系員工負責病人送餐及換片等貼身護理在一般病房缺乏符合防感染標準的保護裝備，只獲配普通外科口罩及保護衣。

馮表示，現行「特定工作津貼」政策未能追上醫院最新情況，促請當局向所有前線醫護人員及支援人員發放特別津貼，包括清潔工、運送病人工人等，以激勵員工士氣。

工會亦促請當局增加人手員工編制，調配更多人手員工到前線處理緊急求診者及新冠肺炎確診者，以解決急症室超負荷問題；並要求「防感染控制組」按各院最新情況，立即為同事提升防護裝備等級，如使用N95口罩、高級PPE保護衣，加配面罩等等。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【抗疫英雄】懷孕護士疫下工作壓力過勞致流產 顧紀筠：醫護的付出要受到理性尊重
今日 10:47
【抗疫英雄】懷孕護士疫下工作壓力過勞致流產 顧紀筠：醫護的付出要受到理性尊重
【新冠肺炎】胡杏兒證實兩名兒子確診　杏兒發文感謝醫護：孩子們已痊癒
今日 16:16
【新冠肺炎】胡杏兒證實兩名兒子確診　杏兒發文感謝醫護：孩子們已痊癒
【第五波疫情】林鄭向援港醫療隊送禮　重申內地醫護無償來港服務
今日 21:35
【第五波疫情】林鄭向援港醫療隊送禮　重申內地醫護無償來港服務

你可能感興趣

【抗疫英雄】懷孕護士疫下工作壓力過勞致流產 顧紀筠：醫護的付出要受到理性尊重
今日 10:47
【抗疫英雄】懷孕護士疫下工作壓力過勞致流產 顧紀筠：醫護的付出要受到理性尊重
【新冠肺炎】胡杏兒證實兩名兒子確診　杏兒發文感謝醫護：孩子們已痊癒
今日 16:16
【新冠肺炎】胡杏兒證實兩名兒子確診　杏兒發文感謝醫護：孩子們已痊癒
【第五波疫情】林鄭向援港醫療隊送禮　重申內地醫護無償來港服務
今日 21:35
【第五波疫情】林鄭向援港醫療隊送禮　重申內地醫護無償來港服務
政治 保護衣 口罩 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 香港經濟日報 立法會 麥美娟

最高瀏覽

【大S再婚】張蘭直播發火爆兒子離婚主因　汪小菲改回婚前名字取消關注大S
今日 11:46
【大S再婚】張蘭直播發火爆兒子離婚主因　汪小菲改回婚前名字取消關注大S
【大S再婚】徐熙媛宣布婚訊後首發文晒恩愛　具俊曄揭廿多年前約會秘「蜜」
今日 12:01
【大S再婚】徐熙媛宣布婚訊後首發文晒恩愛　具俊曄揭廿多年前約會秘「蜜」
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
11:05 2022/03/24
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】