【醫護壓力】醫療人員總工會促醫管局增人手、發放特別津貼　為醫護提升防護裝備等級

▲ 香港醫療人員總工會今日召開記者會。（線上記者會截圖）

本港第五波疫情嚴峻，染疫人數增加，公立醫院不勝負荷。香港醫療人員總工會促請醫院管理局向所有前線醫護人員發放特別津貼、增加醫院人手編制，並為醫護提升防護裝備等級。

香港醫療人員總工會副主席馮權國，今日聯同立法會議員麥美娟及梁子穎召開記者會。馮權國指，在第五波疫情下，前線醫護人員 於奔命，醫院、門診和急症室工作的醫護人員，包括負責清潔、運送病人及安等員工，每天都接觸大量確診病人，面對極高感染風險；加上醫院人手嚴重不足，工作量巨大。

馮權國續指，醫管局於2月中將「特定工作津貼」擴展至醫院急症室、「第一線隔離病房」及「第二線隔離病房」等特定部門之員工，惟當中仍有許多前線醫護人員及支援人員不符合申領津貼資格，嚴重打擊士氣。他續指，現時即使普通科病房，都需要接收「確診」 病人。而且，支援職系員工負責病人送餐及換片等貼身護理在一般病房缺乏符合防感染標準的保護裝備，只獲配普通外科口罩及保護衣。

馮表示，現行「特定工作津貼」政策未能追上醫院最新情況，促請當局向所有前線醫護人員及支援人員發放特別津貼，包括清潔工、運送病人工人等，以激勵員工士氣。

工會亦促請當局增加人手員工編制，調配更多人手員工到前線處理緊急求診者及新冠肺炎確診者，以解決急症室超負荷問題；並要求「防感染控制組」按各院最新情況，立即為同事提升防護裝備等級，如使用N95口罩、高級PPE保護衣，加配面罩等等。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳