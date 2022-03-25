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【疫苗接種】今日逾6.7萬名市民接種疫苗　本港疫苗接種總劑次逾1,484萬劑

社會 22:44 2022/03/25

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今日逾6.7萬名市民接種疫苗，本港疫苗接種總劑次逾1,484萬劑。（譚以諾攝）

市民持續接種新冠疫苗，今日（25日）單日再多67,048接種新冠疫苗，當中有5,788人屬首劑接種；至於3至11歲兒童，亦已有約逾31.1萬人接種首劑疫苗，佔3至11歲兒童人口59.2%

另外，本港疫苗接種總劑次逾1,484萬劑，累計逾618.3萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口91.8%；另累計562.6萬人已打次針，佔83.5%；另有約264.6萬人已接種第三劑疫苗。

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記者：黃穎津

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