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陳奕迅《孤勇者》內地大熱被譽「屠榜」歌曲　各大音樂平台穩佔榜首

娛樂 23:00 2022/03/25

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陳奕迅《孤勇者》內地創佳續。

陳奕迅《孤勇者》自從去年11月上線以來，在內地形成「屠榜」之勢，其中如QQ音樂「熱歌榜」達成連續11周冠軍紀錄；網易雲音樂「熱歌榜」上，《孤勇者》冠軍並蟬聯12周冠軍。

在騰訊音樂的官方榜單上，《孤勇者》在代表流行度的「由你榜」和代表專業度的「浪潮榜」雙雙奪冠，成為有史以來第一首雙榜冠軍單曲。此外，《孤勇者》在「由你榜」蟬聯四周冠軍，連續六周總得分第一，並入選2021年度十大歌曲。

《孤勇者》是遊戲《英雄聯盟》衍生動畫劇集《英雄聯盟：雙城之戰》的中文版推廣曲 ，由唐恬作詞，錢雷作曲，陳奕迅演唱，《孤勇者》成為明星歌手爭相翻唱的熱門曲目，成為官方媒體使用最多的背景音樂。

《英雄聯盟：雙城之戰》作為《英雄聯盟》的官方動畫劇集，2021年11月首播即取得了當月Netflix全球第一的成績，並連續三周在全球52個國家和地區佔據榜單前十，爛番茄指數達到了罕見的100% 好評。

近期，在全球動畫領域最高榮譽殿堂安妮獎中，《英雄聯盟：雙城之戰》九提九中，在電視/流媒體單元一舉斬獲最佳電視動畫獎、最佳導演獎、最佳編劇獎等九項大獎。

該劇集的全球英文主題曲《Enemy》由美國搖滾人氣天團Imagine Dragons聯手新聲J.I.D演唱。

最新影片：劉俊謙蔡思韶訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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