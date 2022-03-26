【動態清零】陳茂波：若達不到動態清零　就難以與內地恢復通關

▲ 陳茂波。（資料圖片）

第五波疫情稍有緩和，個案仍保持在每日五位數。財政司司長陳茂波接受中新社訪問時表示，如果不能成功遏制疫情、達不到「動態清零」及保持平衡，就難以跟內地恢復通關，對香港經濟影響更大。他說，今年經濟增長預計是2%至3.5%，未來幾年的經濟增長目標放在3%，認為不難達到。



陳茂波說，今波疫情對香港經濟打擊很大，政府從多方面採取逆周期措施，為市民紓困。被問到特區政府的抗疫支出，他說，自疫情兩年前發生後，政府總共動用的資金是6000多億元，是一個很大的數，佔香港生產總值超過20%，強調非常時期用非常的手段，無可厚非。



對於外資關心香港疫情走勢，並認為會影響營商環境，陳茂波回應，疫情給香港帶來短期困難，但是基本優勢仍然是非常好。他提到今年下半年已安排一個非常高層次的國際金融領袖投資峰會在港舉辦，希望通過這些大型活動，令過去兩年較少到港的人，親自了解香港發展機遇，又認為如果能安排他們去大灣區考察，肯定對香港未來發展更有信心。



被問到暫緩全民檢測，及即將結束9個國家的禁飛令等，被解讀為安撫外國企業，避免他們撤出香港。陳茂波指有關猜測沒甚麼道理，表示外商到港做生意，除了香港，更重要是內地市場，尤其是大灣區市場，如果香港管控好疫情，實現「動態清零」，跟內地通關，外商就可走進走出整個內地市場，這才是吸引。

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧 專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9