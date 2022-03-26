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【失業援助】何珮玲：至今約17萬9千人申請臨時失業援助　最快下月21日推保就業

社會 09:54 2022/03/26

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第五波疫情爆發，失業率亦上升。（資料圖片）

第五波疫情下失業率攀升至4.5%，最新約有15.7萬人失業。政府推出10,000元「臨時失業支援」計劃，周三起接受申請，為期三星期。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今日在港台節目中說，「臨時失業支援」計劃至今已有大約17萬9千人申請，有關數字屬於預期之內，反映不少「打工仔」受第五波疫情影響。當局希望在市民提交申請後，約3至4星期後發放1萬元資助，甚至爭取在3星期內做到。

何珮玲表示，如果申請人總數超出預期，令預留金額超出30億元，政府亦不需要再去立法會申請撥款，因為早前在申請第六輪防疫抗疫基金時，已預留應急費用。

她表示，暫時無計劃再推多一輪「臨時失業支援」計劃，由於政府最快下月21日起分階段放寬社交距離措施，亦推出新一輪「保就業計劃」，疫情開始回穩，希望僱主部署復業的同時，亦保住員工飯碗。

對於一些無失業證明或無強積金紀錄的散工，如何申請「臨時失業支援」計劃，何珮玲說，市民可於網上提交申述書，網上亦有範本，但強調申請人有責任提交真實的資料，否則會有刑責，當局會每宗個案處理，亦會作出抽查，但不會為難申請人，會寬鬆處理。

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責任編輯：袁澍

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