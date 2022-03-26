【第五波疫情】劉澤星：每日死亡數字維持約二百宗　下跌速度太慢

▲ 新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星。（資料圖片）

第五波疫情持續，每日個案仍維持在五位數字。新冠疫苗專家委員會召集人劉澤星今日在一個電台節目中表示，第五波疫情高峰明顯已過，但認為死亡數字維持在每日約200宗水平，下跌速度太慢，疫苗接種工作要做得更好。



劉澤星表示，按現時趨勢，預計最快仍要多6星期的時間，才有望達到長者接種率90%，增速太慢。而6000多宗新冠死亡個案，當中有七至八成是70歲以上，逾七成是80歲以上人士，絕大部分並無完成接種疫苗，有關年齡群組在疫情前的死亡人數是遠比現時低，認為新冠病毒導致長者過身機會增加。

香港大學校長張翔建議港大校委會，批准由醫學院內科學系教授劉澤星，8月起接替離任的梁卓偉，暫任醫學院院長一職，直至新任院長履職。劉澤星節目時感謝張翔賞識，指希望自己做到最好，對醫學院有貢獻，目前仍要等待校委會下星期開會，通過任命才正式生效。

被問到是否有興趣參與全球遴選、正式擔任院長，劉澤星說，每個人都有考慮的機會，如果校委會通過任命，而暫任期間如果大家認為他做得好，他當然會考慮。至於校委會未開會，張翔、劉澤星和梁卓偉就分別向醫學院師生發信，做法是否繞過校委會決定，劉澤星回應指，他只希望透過信件，感謝張翔對他的信任，他不方便評論校委會程序。

劉澤星又表示，兩年多前，無人知道新冠病毒會出現，認為各方面都要有充足準備應對，包括要在醫學院，訓練好醫學生、護理學生、中醫學生及醫療研究人才等。他認為，醫護學生知識要廣，而非「只識少少」，強調在疫情下，不可能靠單一專科醫生診治病人，前線人員要互相合作，亦要有同理心，明白病人需要，特別要照顧好患病長者。

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責任編輯：袁澍