【取消禁飛】陳智思：減檢疫期不能長期持續　因不少國家已毋須檢疫

▲ 第五波疫情持續。（資料圖片）

特區政府早前宣布下月1日起取消9個國家的禁飛令，外地港人回港後的檢疫期減至最少7日。行政會議召集人陳智思今日出席一個電台節目時說，有關安排暫時可接受但不能長期持續，因為海外不少國家已取消檢疫安排。



他表示，如果一些在本港設立亞太區總部的跨國企業，因檢疫安排而遷離香港，轉往新加坡等，搬回來的機會不大，但如果有關企業的主要業務在大中華，則仍有機會重返香港，香港能否保持國際金融中心地位要視乎事態發展。



陳智思說，香港很多業務要與國際接軌，更大的經濟活動在內地，但同一時間又要保障香港市民健康，因此香港目前正面對兩難處境，他相信這一波疫情，亦可讓內地參考如何處理，因為內地不會永遠閉關，估計可能內地稍後會逐步開放。

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧 專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：袁澍