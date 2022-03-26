【臨時失業支援】將寬鬆處理超支亦會批出　林鄭月娥：30萬人非上限

▲ 第五波疫情仍然持續。（陳靜儀攝）

第五波疫情下失業率攀升至4.5%，最新約有15.7萬人失業。政府推出10,000元「臨時失業支援」計劃，周三起接受申請，為期三星期。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今日在港台節目中說，「臨時失業支援」計劃至今已有大約17萬9千人申請。特首林鄭月娥在稍後的記者會中也表示，知道申請踴躍，會寬鬆處理，若超支亦會批出。

林鄭月娥表示，臨時失業支援屬於「防疫抗疫基金下」的重要措施，原本預計約30萬人申請，撥出30億預算。不過目前聽了許多社會意見，會寬鬆處理，包括散工都包含，若最後超過30萬的數字，亦會批出，「30萬申請、30億元都不是上限，只要符合資格，用寬鬆態度處理都會批出，來支持臨時失業人士。」

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責任編輯：袁澍