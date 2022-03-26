【取消禁飛令】林鄭月娥：沒有可能在4月21日前提早放寬社交距離措施【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（26日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展。

【11:56】林鄭月娥指失業援助很受歡迎，她指本預計有30萬人約30億元去做，不過因為會較為寬鬆批出，若超支也會批出。

【11:44】羅致光說，將會有2700張床位，暫時沒有足夠人手，但暫時也不需要這麼多人人手。他說內地的人手正在來港，本地也在逐漸上崗工作。這些方向將會在之後一個星期去調整。

【11:28】暫託中心的設立，一方面是減少醫管局的壓力，集中精力治療重症病人，另外也紓緩安老院舍的壓力。目前有6間暫託中心投入使用，她指不會「剎車」，洪水橋會有一部分約200張床作為長者暫託。她承諾一定好好用好這些暫託中心。至於接種率，則越高越好。

林鄭月娥說，疫苗接種率需要大幅提升，沒有興趣去評論調查，希望大家保持信心。昨日有逾一萬宗確診個案，希望今日可跌破一萬宗，疫情不會出現反彈，並繼續呈下降軌跡。她又說，沒有可能在4月21日前，提早放寬社交距離措施。

【11:19】政府下月初將取消禁飛令，林鄭月娥說，沒有計劃大幅放寬航班熔斷機制等措施。她表示，香港需要保持警覺，暫時沒有考慮大讓步，所有措施均是基於香港的利益。

現時的目標仍然是控制第五波疫情，恢復與內地通關，也與海外通關。

【11:15】林鄭月娥指，公務員事務局發出通告，已經過了高峰，是時候恢復公共服務，但都要逐步有序，公務員將分更、分開吃飯。公務員身體健康重要，亦要保證對市民的服務，否則會影響市民或者影響經濟。

【11:06】勞福局局長羅致光表示，在昨日安老院院舍確診數字變為971人，有回落。他指人手是院舍抗疫的重點，破格直接從內地聘用內地短期合約的照顧員，截昨日已經有630人抵港，他們會接收3日的培訓。另外，本地亦有招聘，5500個本地申請臨時照顧員，部分人士了解後興趣減弱，首批的42人已經開始工作。第二批22個人士仍在受訓，下一批40多人下周開始工作。

疫情回落，大家關注社會隔離設施及暫託中心。進一步分層分流，直接將輕症患者轉送暫託中心，同時為有染疫的安老院舍，有喘息空間，希望是「床等人，非人等床」。計劃撥出部分設施作為染疫者密切接觸者隔離檢疫。

他指，萬一出現第六波，之前將全面檢視院舍抗疫壓力，首要改善院舍的通風措施，包括食衞局、醫管局及機電工程署等跨部門。

【11:00】行政長官林鄭月娥與勞福局局長羅致光出席記者會。林鄭月娥指，月初參考內地專家意見，減少死亡、重症、感染，並以長者為優先，避免長者由輕症變重症死亡。在公立醫院逾一萬名住院病人，逾60歲以上患者佔85%。院舍的確診數字仍然多，未來仍然仍要保護這些重點人群。今日院舍打第一針的打針率為56%，仍有4成因早前受感染未有接種。最重要是打針，未來一個月希望外展醫療隊可以去1100間院舍打首針。但社區長者接種率仍有提升空間，57%80歲以上只打了一針，4成打2針。她預告將與公務員事務局局長聶德權交代如何提高長幼接種率。

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責任編輯：袁澍