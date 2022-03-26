【第五波疫情】林鄭月娥交代抗疫工作進展【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（26日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展。

【11:00】行政長官林鄭月娥與勞福局局長羅致光出席記者會。林鄭月娥指，月初參考內地專家意見，減少死亡、重症、感染，並以長者為優先。避免長者由輕症變重症死亡。在公立醫院逾一萬名住院病人，逾60歲以上患者佔85%。

院舍的確診數字仍然多，未來仍然仍要保護這些重點人群。今日院舍打第一針的打針率事56%，因仍有4成因感染未有接種。最重要是打針，未來一個月希望外展醫療隊可以去1100間院舍打首針。但社區長者接種率仍有提升空間，57%80歲以上只打了一針，4成打2針。她預告將與公務員事務局局長聶德權交代如何提高長幼接種率。

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責任編輯：袁澍