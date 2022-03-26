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【疫苗接種】聶德權指外展專隊將為院舍長者接種復必泰　料下周推出平台供市民登記家居打針服務

社會 10:30 2022/03/26

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公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

第五波疫情持續，安老院舍成為重災區。公務員事務局局長聶德權今日（26日）表示，將安排外展專隊到安老院舍為院友接種復必泰疫苗。另外，外展隊亦即將再到各院舍，為院友及康復者打第二針。

聶德權今早接受電台訪問時表示，打針與否對長者來說是「生與死的分別」，目前長者接種率仍然偏低，當局會集中力量做好安老院舍的外展接種，15隊醫療外展隊目標於未來4周內，再次到訪院舍，為院友接種第二針疫苗，及為染疫後康復的長者打第一針。他說，原本有1成院友及家屬書面反對打針，現時反對人數有減少。

聶德權又說，現時9成安老院舍院友接種科興疫苗，約1成接種復必泰。考慮到部分未打針的長者或在等待接種復必泰，當局將安排專隊提供復必泰接種服務。具體操作方面，再以鄰近的社區接種中心為基地，外展隊在中心內「開針」稀釋後，再將疫苗帶去安老院舍，並在6小時內接種，因此當局要確切掌握接種人數。

另外，當局將開展「家居接種」工作，上門為行動不便人士及長者接種科興。聶德權指出，預計下周可推出報名平台，會由私人機構及醫護團隊上門接種。他形容，疫苗接種工作來到「攻堅階段」，疫苗接種中心是「針等人」，當局要主動投入人力物力，去接觸未打針的市民。

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記者：黃悅晴

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