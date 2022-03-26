【封區檢測】大埔廣福邨4廈共發現263宗初步陽性個案　東頭邨祥東樓約3.9%住戶染疫【不斷更新】

▲ 大埔廣福邨廣崇樓昨日圍封強檢。（梁偉榮攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【12:58】大埔廣福邨廣禮樓約6.9%住戶染疫

大埔廣福邨廣禮樓於今午約12時30分完成強制檢測行動，共有約1,420人接受檢測，當中共發現98宗陽性檢測個案和7宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約720戶，當中35戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:24】大埔廣福邨廣智樓約3.5%住戶染疫

大埔廣福邨廣智樓今早約11時完成強制檢測行動，共有約1,590人接受檢測，當中共發現55宗陽性檢測個案和28宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約810戶，當中64戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:00】大埔廣福邨廣崇樓約3.33%住戶中招

大埔廣福邨廣崇樓今早上午約11時完成強制檢測行動，其間約1,530名人士接受檢測，當中發現51宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約790戶，當中33戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:00】大埔廣福邨廣惠樓約7%住戶染疫

大埔廣福邨廣惠樓今早約11時完成強制檢測行動，其間843名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現59宗陽性檢測個案和18宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪691戶，當中85戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:00】黃大仙東頭（二）邨祥東樓約3.9%住戶染疫

黃大仙東頭（二）邨祥東樓昨被圍封強檢，政府今早約10時45分完成強制檢測行動，其間約770名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現30宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪616戶，當中112戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：黃悅晴