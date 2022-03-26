【6區污水陽性】荃灣、屯門區多個中產屋苑中招　政府明天派22萬個快測包

▲ 政府繼續以圍封強檢及污水檢測發現隱形患者。（林宇翔攝）

本港第五波確診個案有下跌趨勢，不過多區的污水檢測持續出現陽性。政府今日（26日）表示，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，公布的荃灣及屯門區，涉及多個大型中產屋苑。

政府指出，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日（27日）起陸續向以下地點約22萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過22萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

觀塘區 — 樂華南邨、樂華北邨、牛頭角上邨、牛頭角下邨及振華苑

深水埗區 — 保安道、興華街、元洲街及長發街附近一帶住宅（見附件）

大埔區 — 聯益漁村、三門仔新村及暉曜花園

荃灣區 — 荃灣中心、荃威花園、愉景新城、荃景花園、福來邨、祈德尊新邨、錦豐園、荃灣廣場、灣景廣場、德仁樓、家興大廈、都城大樓及安康大廈

屯門區 — 龍珠島別墅、龍珠島花園、瑜翠園、浪濤灣、漣山、琨崙、海澄軒、愛琴灣、星堤、上源、恆大珺瓏灣、海譽、滿名山、翠峰小築、翠濤居、容龍居、南岸、雅德苑、雅翠苑、屯門閣、海盈花園、海慧花園、青山灣花園、龍騰花園、豐景園、海典軒、恆福花園、麗寶大廈、嘉喜利大廈、龍成花園、冠峰園、恆豐園、恆順園及錦暉花園

沙田區 — 碩門邨、綠怡雅苑、帝堡城、康林苑及廣源邨

政府指，公眾如就使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽網頁連結。另外以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過陽性結果人士申報系統網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：伍瑋瑋