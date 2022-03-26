【Chill Club】MIRROR七子入圍年度男歌手獎　年度十大歌曲入圍張敬軒包攬3首

▲ MIRROR七子入圍《Chill Club》年度男歌手獎，年度十大歌曲入圍張敬軒包攬3首。

《Chill Club推介榜年度推介21/22》連續多晚舉行網上直播宣布各個獎項的入圍名單，昨晚（25日）則分別公佈了年度男歌手、年度十大歌曲、年度唱作歌手三個公投獎項的入圍名單，更邀來多位年度男歌手現身拉票。

昨晚舉行的直播同樣由駱振偉（Thor）擔任主持，除了公佈年度男歌手、年度十大歌曲、年度唱作歌手的入圍名單，還詳細講及各個「民選獎項」的投票詳情。

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《Chill Club推介榜年度推介21/22》入圍年度男歌手包括張敬軒、吳林峰、呂爵安、林奕匡、曾比特、Fatboy（梁業）、陳柏宇、盧瀚霆、姜濤、林家謙、馮允謙、柳應廷、洪嘉豪、陳卓賢、林海峰、張天賦、鄭中基、朱豔強、江𤒹生、楊樂文、小肥、張進翹、周國賢、許廷鏗、Gareth.T、Tyson Yoshi及布志綸。

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當中MIRROR的12位成員有七名入選。昨晚有19位入圍男歌手現身直播拉票環節，眾人各自手持手寫歌詞拉票。其中林家謙與Tyson Yoshi用上網絡流行Meme圖做背景，林家謙爆料指圖片是由Tyson Yoshi提供，Tyson本提議把照片傳出來大家一同換上，可惜最後失敗。而Tyson更被Thor調侃，笑指他是「Model Agency」，其身後的全是他公司旗下模特兒。

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不諳中文的馮允謙（Jay Fung）以英文拼音手寫歌詞，被眾人笑指似越南文。輪到小肥時他馬上直言：「唔好投我，相對在座每一個我係最懶。最重要有Party去，上年好開心。」

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而張進翹（Manson）與許廷鏗（Alfred）最懂得把握時機，Manson順道宣傳即將推出的新歌，Alferd則指自己將於4月29日生日當日換出黑膠唱片。

另外，年度十大歌曲會於過去一年52周的冠軍歌曲中由市民分兩輪投選，入圍的名單中中張敬軒「奪冠」分別有《俏郎君》、《Sweet Escape》、《On my way》三首歌入圍，C AllStar、陳柏宇、鄭欣宜、馮允謙、林奕匡與Gin Lee則分別各有兩首入圍。

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