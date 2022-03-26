  • 28°C
香港時間 : 2022326日 (週六) 12:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【配音王后】曾聲演麥太薯蛋頭太太經典難忘 資深配音員謝月美離世終年74歲

娛樂 11:45 2022/03/26

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

著名演員及殿堂級配音員謝月美（May姐）昨日（25日）離世，終年74歲。據知may姐在退休後生活一直寫意，但近年被病魔來襲，終昨日在醫院離世。

關寶慧在社交平台上載May姐的照片，並留言說：

親愛的May 姐，親愛的九尾狐，不知道如何能令你知道我對你的懷念！懷念你找我做配音工作；懷念你在工作上對我的遷就，我做不到你的要求，你不怪我之餘還替我請槍！懷念和你打麻將的歡笑，懷念和你拍戲的笑場！懷念再懷念，最終也只剩下懷念！願你到開心的國度！」其徒弟之一、著名配音員曾佩儀確認死訊。

最新影片：

人稱配音王后的may姐，1967年畢業於麗的映聲第二期訓練班，同期學員計有黃淑儀、盧大偉、李司棋等，主要擔任配音組工作，後來加入無綫，與其他八位配音員，包括丁櫻、盧國雄等被招攬加入旗下配音組，並活躍於幕前、幕後和舞台劇的表演。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

may姐配音早年曾移民美國，後來回港香港，並重返無綫電視演出電視劇，多飾演師奶角色，較為人熟悉的是《孖仔孖心肝》、《老友鬼鬼》等。1990年在柴灣創辦創聲配音製作有限公司及開辦配音班，她所配過的角色，《反斗奇兵》的薯蛋頭太太、本地原創卡通《麥兜》中麥太經典難忘，而近年電影作品則有《你咪理，我愛你》，亦令人印象深刻。

謝月美桃李滿門，有不少配音員都是她的學生，擔任香港演藝學院暑期班配音導師。其中曾佩儀上月曾與謝月美慶祝生日，她在社交平台分享合照，當時謝月美外表有消瘦但精神。

曾佩儀昨在fb發帖稱，

May姐 (謝月美小姐)，我的恩師，你真的走了，好捨不得你啊！感謝你在我人生低谷時的陪伴，感謝你在我迷失時的循循善誘，感謝你在多年前的某個晚上的勸導，那個晚上……若果沒有你，就沒有我了！今後，你不再在我身邊，卻住進了我心裡，許多未說的話，就留在夢中再細訴吧！

撰文 : TOPick柴犬出動

娛樂人物職業

最高瀏覽

【大S再婚】張蘭直播發火爆兒子離婚主因　汪小菲改回婚前名字取消關注大S
11:46 2022/03/25
【大S再婚】張蘭直播發火爆兒子離婚主因　汪小菲改回婚前名字取消關注大S
【大S再婚】徐熙媛宣布婚訊後首發文晒恩愛　具俊曄揭廿多年前約會秘「蜜」
12:01 2022/03/25
【大S再婚】徐熙媛宣布婚訊後首發文晒恩愛　具俊曄揭廿多年前約會秘「蜜」
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
11:05 2022/03/24
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】