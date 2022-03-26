【醫護壓力】急症室每更有病人離世殮房無位接　公院醫護抑鬱焦慮私下服藥不敢請假

▲ 公立醫院不少醫護人員患抑鬱焦慮症，部份人私下服藥不敢請假。

新冠肺炎確診者急增，公立醫院不勝負荷。早前曾有病房堆積屍體的相片流出，有公院前線護士指這只是冰山一角，並透露急症室長者等上病房，往往等至出現低溫症。當值醫護發現，每更也有病人離世，殮房已無位接收。每天目睹災難性畫面，前線醫護紛紛出現情緒病，部份人患抑鬱焦慮症，私下服藥求診，大部份人也不敢請假，帶病工作，情況堪虞。

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醫護病人互相傳染染疫

一名公院前線護士投稿至facebook專頁「公務員secrets」，親述醫院內部情況。該護士表示，病房安排混亂，時而開放時而關閉，有時又突然變為專門接收確診者的病房。由於住院病人甚多，走廊也擺滿病床，通道擠逼。

同時，前線醫護和病人亦出現交叉感染的情況。醫護在確診者病房工作後，未能「過冷河」，隨即往普通病房，結果雙雙染疫。

調完入COVID ward 出返嚟又無得過冷河，隔返14日先去clean zone，令普通病房嘅病人和同事可能會互相感染中招。

長者等至現低溫症全身臭味

另外，急症室情況極不理想。急症室大部份病人等了幾天才能上病房，身體狀況明顯是延遲救援，「一上嚟就DNR （準備唔急救）。」其中，長者情況較為嚴重。

老人家等到人又乾又低溫症，片又無得換，一身臭味！但係人哋入急症室之前，係正正常常人一個咁喺老人院或者屋企入嚟㗎囉！

該護士為此感痛心，認為醫院管理層安排不當，沒想方法疏導急症室的病人，「將呢個問題拖足兩個月，好多病人真係等到死或凍死。」

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每更有病人離世殮房無位

不少人失救而死，殮房沒空位，導致屍體堆積病房。

最嚴重嘅時候，每更都有病人死，然後殮房又無位接，啲屍體擺喺病房擺咗兩更都仲未送落去囉，你估下隔離病床嘅病人又有咩感受呢？

看著因為延遲救援而搶救不成的病人，該護士表示極為難受。但最難受是，在確診者病房、急症室看著災難性的畫面：

每日certified幾個至十幾個當成閒事， 屋企人又唔可以見最後一面，仲要包完條屍就堆喺地下，一陣臭味。仲有成個病房、急症室都係床海，做每個procedure都完全唔知道由邊個病人開始入手，大家都應該見到曬網上傳嘅相，嗰啲只係冰山一角！

醫護抑鬱焦慮帶病上班

因此，醫護紛紛出現精神健康問題，甚至當值期間情緒崩潰。

其實我哋好多前線嘅同事唔係有創傷後壓力症， 就有抑鬱焦慮。晚晚都瞓唔到，有時一合埋眼就會見到呢一啲災難性嘅醫院畫面，有同事返返下工突然間失控爆喊， 亦都有啲驚到唔敢返工！

部份人受不住而辭職，但仍有很多人硬撐下去，甚至一面服藥，一面上班。

仲喺度做嘅同事好多都係死頂緊 ，有啲已經暗啞底不斷食緊精神科藥同埋去睇心理醫生，但係大部分都係唔敢請假，驚影響其他同事，真係情緒病都要照返工！

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責任編輯：羅嘉欣