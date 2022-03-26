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【港大醫學院院長】劉澤星指若暫任期間表現獲認同　或考慮正式申請職位

社會 12:25 2022/03/26

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劉澤星由8月起暫任港大醫學院院長一職。（資料圖片）

港大醫學院院長梁卓偉去年向校方請辭，待本學年底完結時正式卸任。副院長資深顧問（教學）、新冠疫苗專家委員會召集人劉澤星由8月起暫任醫學院院長一職，直至新任院長履職。

劉澤星現為內科學系主任、風濕及臨床免疫科講座教授，亦為瑪麗醫院內科部門主管。他今日（26日）接受電台訪問時表示，希望自己可做得最好，會過暫任院長期間表現獲認同，他會考慮參與院長的全球招聘。

劉澤星表示，有關任命仍有待校委會開會通過，被問到校長張翔及梁卓偉向醫學院師生發信，是否繞過校委會做決定，他說，不方便評論程序。他說，兩年疫情對本港醫療有很多啟發，認為要一直做足準備，「例如科研，如果唔係一路都做得好好，本身有平台，先可以好快搵到新冠病毒傳率等數據。」他又說，醫護學生訓練方面，知識面要廣，亦要讓學生學習明白病人需要、培養同理心及合作能力，尤其是長者護理方面要做得更好。

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記者：黃悅晴

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