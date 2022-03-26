【百大俊男】與奇洛李維斯同批宣布16子壓軸入圍　肥仔@ERROR成全球百大俊男人選

美國網站TC Candler舉行「全球百大俊男」（The 100 Most Handsome Faces）選舉備受網民討論，繼日前MIRROR全員及E三子RROR獲正式提名後，今日宣布最新入圍名單，肥仔（梁業）成ERROR與MIRROR 16子中壓軸入圍成員，更與荷里活巨星奇洛李維斯同批宣布。

TC Candler的官方Instagram近日每日一Post宣佈各大入圍「全球百大俊男」及「全球百大美女」的名單，繼MIRROR全體成員入圍成佳話後，ERROR成員193（郭嘉駿）、保錡（吳保錡）及Dee哥（何啟華）。

【百大俊男】Dee哥有份角逐全球百大俊男 ERROR暫欠肥仔尚未獲提名

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即是ERRORR的成員當中，繼193（郭嘉駿）、保錡（吳保錡）後，Dee哥（何啟華）亦陸續獲得提名。網民開始關注仍未上榜的肥仔，而肥仔昨日著大家不用擔心他，希望大家為兄弟Dee哥入圍贈興，肥仔更轉發Dee哥入圍照謂：「我實撐你架！」

【百大俊男】MIRROR全員獲提名角逐做全球俊男 ERROR保錡入圍反問：真是嗎？

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而在今日公佈的入圍名單中，肥仔終於榜上有名！而最「威水」的，是與肥仔同批公布的，還有荷里活巨星奇洛李維斯。

【百大俊男】193成首位ERROR成員獲提名百大俊男 Frankie與8位MIRROR成員齊衝出香港

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另外，ViuTV藝人阿妹（岑樂怡）亦在今次公布中入圍「全球百大美女」，她轉發並謂：「原來我咁beautiful咩。」但她亦笑謂，令她最開心的，是能夠與奇洛李維斯「同框」。

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