【失業援助】裝修工月入4萬現金出糧 欲申請1萬元失業援助金：一定查唔到

第五波疫情嚴峻，本港經濟受創。政府推出「臨時失業支援」計劃，為因第五波疫情而失去工作的人士提供協助，合資格人士可獲發放一筆過發放1萬元援助金。有網民在網上分享，其從事裝修行業的友人月入逾4萬元，因以現金出糧，打算申請1萬元臨時失業援助金，政府一定查唔到萬無一失。

一名網民前日在「香港討論區」發帖稱，有朋友從事裝修行業，月入4萬多元，卻打算申請政府1萬元臨時失業援助金，

佢話因為自己出現金，所以政府一定查唔到佢，萬無一失。

最新影片：

該名網民稱，已提醒對方不要以身試法，

我叫佢唔好博，唔好當政府傻仔，全香港做裝修嘅唔知幾多萬人，個個咁做？政府一定唔得！

帖文引起網民熱議，有網民稱，不是說失業就可以成功申請，「要有入息證明、公司證明、先至可以申請到。」；亦有網民稱，「大把呢d人現金出糧，呃公屋，呃綜援 唔洗交強積金」；有網民稱不應以身試法，「到時坐監仲有免費食。」

臨時失業支援本月23日起至4月12日接受申請，申請人須連續失業30天，或受僱於防疫規例影響的處所而要停工30天，無論是全職、兼職、自僱都可申請，亦須持香港身份證，在去年10月1日或之前年滿18歲，並於去年10月至12月期間至少一個月在港工作，涵蓋受僱、兼職及自僱人士，月薪2700至30000元。

港府發布影片提醒市民，有意申請的手續及注意事項，申請人申請前需要準備香港身分證、失業證明文件例如解僱信、離職金記錄等，亦要作出相關聲明，包括沒有領取綜緩、沒有受惠於第六輪防疫抗疫基金相關措施。

如發現有申請人作出任何虛假陳述、虛報、隱瞞或提供虛假或誤導的文件或資料，當局有權拒絕其申請，甚至沒收已發放的資助，有關人士或會被刑事檢控。

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責任編輯︰王明芳