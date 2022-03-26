【打擊販毒】海關檢獲市值約1.1億可卡因拘3人　販毒集團利用電力變壓器運磚狀毒品

▲ 行動中檢獲約120公斤可卡因，市值約1.1億。（政府新聞處）

海關偵破一宗嫌利用大型電力變壓器販運毒品的案件，拘捕3名涉案人士，包括兩名14及15歲男學生。行動中檢獲約120公斤可卡因，市值約1.1億。

海關表示，透過風險評估及與海外執法機關的情報交流，查驗一個從哥斯達黎加抵港，並報稱載有電力變壓器的海運貨櫃。海關人員於貨櫃內發現一個注滿750公斤易燃液體的大型電力變壓器，內藏10個以多層金屬片包裹着的密封金屬箱，金屬箱內發現藏有100塊磚狀懷疑可卡因，檢獲的懷疑可卡因合共約有120公斤。

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海關之後監控物流公司遞送行動，並於3月24日在新田拘捕兩名懷疑涉案男子，年齡分別為14歲和16歲；跟進調查後，再於昨日（25日）在葵涌再拘捕一名49歲懷疑涉案女子。兩名被捕男子被暫控合共一項企圖販運危險藥物罪名，將於下星期一（28日）在粉嶺裁判法院提堂。

海關毒品調查科海關毒品調查課監督李嘉明說，販毒集團心思細密，物流公司不斷轉換存放地點，逾20日才收貨；而疫情期間，販毒集團亦改變其運毒模式，改用空運或海運，將大量毒品運入香港，相信該批毒品供應本地市場。



海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，亦不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

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責任編輯：黃悅晴