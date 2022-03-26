【第五波疫情】羅致光：將撥出部分設施作密切接觸者隔離　成立跨部門工作小組檢視院舍通風及防疫

▲ 勞福局局長羅致光。（端傳媒圖片）

第五波疫情爆發，9成安老院舍出現疫情。勞工及福利局局長羅致光今日（26日）指，將進一步分層分流，直接將輕症患者轉送暫託中心，同時為有染疫的安老院舍，有喘息空間，希望是「床等人，非人等床」。計劃撥出部分設施作為染疫者密切接觸者隔離檢疫。

他表示，亞博中心曾設有專供讓安老院舍確診者的緊密接觸者隔離的檢疫中心，而好長一段時間無院舍個案，數月使用率為零，惟人手都候命。第五波疫情變化快，設施從檢疫中心轉型成確診的暫託、隔離中心，現時還有石硤尾、彩雲路、天水圍、港灣道體育館四間暫託中心，啟德碼頭的床位也分階段開放，荃灣西暫託中心將會在後日投入服務。

中心逐步開放，內地本地人手投入工作，當局將進一步分層分流，經醫管局、衞生署評估後情況穩定的輕症長者送入暫託中心，讓有個案的院舍有喘息空間。政府將計劃撥出部分設施作為染疫者密切接觸者隔離檢疫，希望將來若有院舍出現個案，可以有地方讓密切接觸者隔離。

另外政府將設立由勞福局常任秘書長牽頭的跨部門工作小組，全面檢視院舍的抗疫能力，首階段將改善院舍的通風設施及防疫指引守則，成員包括食衞局、醫管局及機電工程署等跨部門。第一次會議下星期就會開始。

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧 專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：袁澍