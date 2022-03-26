【爆谷一周】COLLAR疫情出道如「虛擬偶像」 阿Wing大爆邊個成員最唔守紀律

▲ 阿Wing爆Ivy最後一位入隊，COLLAR計劃年尾開演唱會。

逢星期六晚播出的ViuTV節目《爆谷一周》，今晚（26日）播出的一集請來女團COLLAR及經紀人戴穎（Wing）擔任嘉賓，與主持谷德昭暢談出道三個月來的感受。

在今晚播出的第8集，製作組請來女團COLLAR及經紀人戴穎（Wing）擔任嘉賓，分享COLLAR出道三個月後的感想。COLLAR近期備受關注，被問到出道前後的分別時，Marf（邱彥筒）表示因COLLAR在疫情期間出道，較少機會見到fans，所以還沒有機會體驗到做藝人的感覺。

【COLLAR新歌】《Never-never Land》MV出動私伙 Soching誤踩蟻竇Candy首著吊帶裙

Wing表示COLLAR有如「虛擬偶像」，從出道的瞬間到現在都沒有機會和觀衆接觸，因此Wing希望年尾可以舉行一場演唱會，展現出COLLAR出道一年間的成長。

【COLLAR新歌】《Never-never Land》MV遲播10分鐘 Gao為部分鏡頭被消失解畫

最新影片推介：劉俊謙、蔡思韵專訪





經紀人Wing分享COLLAR選卒過程

Wing表示最終出道的COLLAR與最初心目中的女團形象很不同，當初Wing有大約20位女團成員人選，都是比較年輕、有「女團相」的女生，Wing更透露Ivy（蘇雅琳）是最後一位入選COLLAR的成員。

【COLLAR新歌】聲夢粉絲指COLLAR新歌封面抄After Class 前夫力撐：支持自己偶像就好

Wing覺得Ivy的親和力十分難得，女團很需要像Ivy這樣充滿親和力的成員，於是Wing努力挽留，為Ivy爭取到第八個出道位。Wing期望日後COLLAR每位成員都可以單飛，但今年會更專注在團隊的活動。

【COLLAR成員】足本版KFC廣告片推出 COLLAR邊食炸雞邊唱跳洗腦歌

節目中，Wing為每位COLLAR成員的表現比分及提出優點及需要改進的地方，例如希望Gao（沈貞巧）可以想多一點隊長要做的工作，希望她可以多站出來、表達自己意見。

Marf自我紀律分數最低，只有5分，Wing希望她可以改善遲到的問題。而阿Day（許軼）自我紀律分為6分，Wing強調Day特別為食，需要減肥，而成員們則表示Candy（王家晴）是團内食量最大的成員。

▼ 點擊圖片放大 +36 +35