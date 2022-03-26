【超市大搜查】天氣潮濕牆身出水　消委會推介7款抽濕機「最抽得」

▲ 消委會推介「最抽得」抽濕機

春天天氣潮濕，地板、牆身出水，室內相對濕度高，不少市民也出動抽濕機。消委會早前曾檢測市面上的抽濕機，其中有7款「最抽得」，值得推介。消委會亦教選購抽濕機的貼士，讓大家參考，以選購最合適自己的產品。

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應參考能源效率＋抽濕量＋能源級別

消委會與機電署合作測試4款二合一空氣淨化抽濕機及10款傳統抽濕機，檢測結果於2020年發表。其中，有4款傳統抽濕機抽濕量低於聲稱。

消委會提醒，產品標註的每日抽濕量不能反映實際使用情況。他們建議市民選購時，不宜以廠商慣用的非標準環境數值作比較，宜參考能源標籤上標示的能源效率、抽濕量和能源級別。在同一抽濕量下能源效率愈高代表愈省電，而抽濕量愈高，代表抽濕速度愈快。

消委會推介「最抽得」抽濕機

根據2020年的測試報告，消委會推介以下4款抽濕機：

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另外，消委會於2018年亦曾發表抽濕機功能檢測報告，其中3款評分最高的抽濕機，市面仍然有售。抽濕量介乎17升至20升的壓縮式型號中，「KDK GVM33H」總評分最高，獲4.5星（5星滿分），而且能源效率表現優異。至於抽濕量15升以下，「三菱電機MJ-E130A L-H」、「惠而浦DS240NT」整體表現亦很出色，量得抽濕量與聲稱的吻合度高，其中三菱電機能源效率不俗。

3款市面仍有售的抽濕機資料如下（價錢只作參考）：

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選購抽濕機貼士

1. 留意每日抽濕量

消委會建議，選購抽濕機時，可參考產品上能源標籤標示的數據，當中每日濕量數值愈大，抽濕速度愈高。另外，若居住面積較大或環境較為潮濕，可選購抽濕量較高的型號，抽濕速度相對較快。不過廠商測試環境跟實際環境的温度及濕度不同，實際效能可能跟聲稱的有出入。

2. 能源效率

消委會亦以每年使用450小時，以及每度電$1.2來計算各款抽濕機每年所需電費。發現電費由$94至$218不等，不過電費平亦不代表最高能源效率。能源效率是根據樣本量得的抽濕量及用電量，計算每度電可抽多少升水。在同一抽濕量下，數值愈高就代表愈省電。而壓縮式抽濕機受機電署規定要在產品上列明能源標籤，以1級為最高。

壓縮式及熱石式抽濕機在能源效率表現上亦不同，壓縮式抽濕機在三個測試環境中，能源效率都比熱石式優勝。但熱石式在三種環境下抽濕表現較為穩定，沒有壓縮式抽濕機那麼容易受溫度及濕度影響。

3. 操作是否寧靜

消委會量度抽濕機在最高及最低風速時發出的噪音，並同時量度背景噪音，以推算去除背景噪音後樣本的實際噪音作出比較。

4. 使用方便程度

在日常使用中，消委會也就抽濕機的體積、重量及設計作出評價。部份抽濕機體積較大，不過附送延伸水管，方便為衣櫃及鞋子進行抽濕，而且設有腳輪及設有定時關機功能，用戶可預設關機時間，比較安全及慳電。

另外，消委會亦有以下使用建議：

不要將未乾的衣服放在抽濕機之上，以免衣服上的水滴引起危險。

定期清洗水箱及隔塵網，避免滋生細菌及積聚塵埃，影響散熱。

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責任編輯：羅嘉欣