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【非法燃放煙花】涉昨晚於啟德住宅區放煙花近1分鐘　3名男子被捕

社會 14:03 2022/03/26

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有人於啟德住宅區外煙花近1分鐘。（啟德民生關注組影片截圖）

昨日深夜時份，有市民於啟德住宅區外煙花近1分鐘。警方今日（26日）拘捕3名涉案男子。

有啟德居民昨晚於社交平台分享片段，有人在數幢大廈中間的迴旋處，燃放煙花，並傳出巨大聲響，持續近1分鐘。

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警方表示，昨晚接報後，發現兩名男子在該處放煙花，並駕駛一輛私家車離開。其後於牛頭角及秀茂坪區內拘捕3名本地男子，年齡介乎27至36歲，涉嫌干犯「肆意或疏忽地燃放煙花或爆竹以致對任何人造成損失或危險」罪，現正被扣留調查。

警方說，煙花燃放構成公眾安全及財產損失的危險，隨意燃放煙花及爆竹是不負責任的行為，對他人及自身安全構成威脅，警方將會全力追查燃放煙花案件，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃悅晴

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