【第五波疫情】確診個案下跌至4位數　 新增8,841宗感染個案【不斷更新】

▲ 本港今日確診數字跌至４位數。

衞生署及醫院管理局今日（26日）下午就新冠肺炎疫情最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業將會出席。今日（26日）新增8,841宗感染個案，其中4,957宗是快速檢測個案。

【17:00】

歐家榮指疫情高峰已過但仍未受控，呼籲市民有徵狀及早檢測，詳情即看：【下一頁】

【16:50】

3歲染疫女童死亡，發燒抽筋入院後不治，死者本身有長期病患。詳情即看：【下一頁】

【16:40】

114名患者在公立醫院死亡，介乎3至106歲。死亡個案中，有5位患者較為年輕，包括一名52歲女士有末期癌症，3月22日在門診複診時，出現腹水及膽管阻塞，3月初快測陽性，之後入院抽腹水，之後情況走下坡，由於膽管阻塞惡化，在3月25日晚不治。詳情即看:【下一頁】

【16:30】

新增確診個案下跌至4位數，今日新增8,841宗感染個案，其中4,957宗是快速檢測個案。

▲ 第五波疫情持續。（資料圖片）

【強制檢測】15幢大廈納強檢 涉青衣、元朗等屋邨須周日前完成檢測，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：袁澍