  • 27°C
香港時間 : 2022326日 (週六) 17:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】確診個案下跌至4位數　 新增8,841宗感染個案【不斷更新】

社會 16:34 2022/03/26

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

本港今日確診數字跌至４位數。

衞生署及醫院管理局今日（26日）下午就新冠肺炎疫情最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業將會出席。今日（26日）新增8,841宗感染個案，其中4,957宗是快速檢測個案。

【17:00】

歐家榮指疫情高峰已過但仍未受控，呼籲市民有徵狀及早檢測，詳情即看：【下一頁】

【16:50】

3歲染疫女童死亡，發燒抽筋入院後不治，死者本身有長期病患。詳情即看：【下一頁】

【16:40】

114名患者在公立醫院死亡，介乎3至106歲。死亡個案中，有5位患者較為年輕，包括一名52歲女士有末期癌症，3月22日在門診複診時，出現腹水及膽管阻塞，3月初快測陽性，之後入院抽腹水，之後情況走下坡，由於膽管阻塞惡化，在3月25日晚不治。詳情即看:【下一頁】

【16:30】

新增確診個案下跌至4位數，今日新增8,841宗感染個案，其中4,957宗是快速檢測個案。

第五波疫情持續。（資料圖片）

【強制檢測】15幢大廈納強檢　涉青衣、元朗等屋邨須周日前完成檢測，詳情即看：【下一頁】

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧　專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：袁澍

相關文章

【第五波疫情】再有郵務人員確診　富善郵政局及大埔郵政局今日關閉
今日 10:36
【第五波疫情】再有郵務人員確診　富善郵政局及大埔郵政局今日關閉
【醫護壓力】急症室每更有病人離世殮房無位接　公院醫護抑鬱焦慮私下服藥不敢請假
今日 12:18
【醫護壓力】急症室每更有病人離世殮房無位接　公院醫護抑鬱焦慮私下服藥不敢請假
【港大醫學院院長】劉澤星指若暫任期間表現獲認同　或考慮正式申請職位
今日 12:25
【港大醫學院院長】劉澤星指若暫任期間表現獲認同　或考慮正式申請職位
【第五波疫情】羅致光：將撥出部分設施作密切接觸者隔離　成立跨部門工作小組檢視院舍通風及防疫
今日 13:10
【第五波疫情】羅致光：將撥出部分設施作密切接觸者隔離　成立跨部門工作小組檢視院舍通風及防疫
【非法燃放煙花】涉昨晚於啟德住宅區放煙花近1分鐘　3名男子被捕
今日 14:03
【非法燃放煙花】涉昨晚於啟德住宅區放煙花近1分鐘　3名男子被捕

你可能感興趣

【第五波疫情】再有郵務人員確診　富善郵政局及大埔郵政局今日關閉
今日 10:36
【第五波疫情】再有郵務人員確診　富善郵政局及大埔郵政局今日關閉
【醫護壓力】急症室每更有病人離世殮房無位接　公院醫護抑鬱焦慮私下服藥不敢請假
今日 12:18
【醫護壓力】急症室每更有病人離世殮房無位接　公院醫護抑鬱焦慮私下服藥不敢請假
【港大醫學院院長】劉澤星指若暫任期間表現獲認同　或考慮正式申請職位
今日 12:25
【港大醫學院院長】劉澤星指若暫任期間表現獲認同　或考慮正式申請職位
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 治療 肺炎 衞生防護中心 衞生署 香港 傳染病

最高瀏覽

【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
11:05 2022/03/24
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
【大S再婚】徐熙媛宣布婚訊後首發文晒恩愛　具俊曄揭廿多年前約會秘「蜜」
12:01 2022/03/25
【大S再婚】徐熙媛宣布婚訊後首發文晒恩愛　具俊曄揭廿多年前約會秘「蜜」
【母子爭樓】57歲醫生與母爭物業業權　法官裁定醫生勝訴
19:02 2022/03/25
【母子爭樓】57歲醫生與母爭物業業權　法官裁定醫生勝訴