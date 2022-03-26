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【洗黑錢】犯罪集團利誘市民開傀儡戶口洗黑錢涉逾9千萬　警方拘捕8人

社會 15:43 2022/03/26

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警方打擊一個洗黑錢集團。（警方提供）

警方昨日（25日）拘捕8人，涉嫌利用傀儡戶口清洗詐騙案得來的得益，涉款共約9,100萬。被捕人年齡介乎29至73歲，當中3人為犯罪集團的骨幹成員，5人為協助開啟傀儡戶口。

警方財富情報及調查科署理總督察戴焯賢表示，該洗黑錢集團涉嫌利用金錢利誘，招攬低收入人士開設虛擬銀行戶口作傀儡戶口，再將戶口交由集團，用作清洗犯罪得益。其中該集團於去年9月至11期間，清洗約30宗騙案的部分得益，涉及1千萬。有關案件分別為17宗投資騙案、12宗網上情緣及1宗網上購物騙案，共涉30名受害者，損失總額達6,500萬。

另外，戴焯賢說，深入調查後，發現集團成員一共持有38個本地銀行戶口，於2018年8月至今年1月期間，共收取超過9,100萬元來歷不明的款項，懷疑為犯罪款項。警方正追蹤有關款項流向。

警方於行動中，檢獲一批與案有關的銀行卡、信件、手提電話、電子設備、25張面值500元的偽鈔及一套製造偽鈔工具等證物。戴焯賢說，有關偽鈔質素很低劣，欠缺防偽特徵，肉眼已可分辨到，提醒市民接觸到千萬不要使用，可以報警或交由銀行處理。

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記者：黃悅晴

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