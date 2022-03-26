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【第五波疫情】歐家榮指疫情高峰已過但仍未受控　呼籲市民有徵狀及早檢測

社會 16:48 2022/03/26

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第五波疫情持續。（湯致遠攝）

衞生署及醫院管理局今日（26日）下午就新冠肺炎疫情最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業會出席。今日確診8841宗確診個案，跌至4位數字，歐家榮指，「好有信心高峰已過。」

不過他指，不要錯誤以為疫情已受控，過萬宗個案對香港來說，是相當嚴重水平，如果市民有徵狀或者身邊有朋友曾染疫，應該要盡早做檢測。他說未來幾個星期仍關鍵，希望透過社交距離措施、市民的檢測，讓疫情回穩。至於下個月是否有條件放寬社交距離措施，他則指政府會衡量風險。

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記者：袁澍

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