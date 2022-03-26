【死亡個案】3歲染疫女童死亡　發燒抽筋入院後不治

▲ 一名3歲、本身患長期病的染疫女童死亡。

本港第五波疫情未止，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（26日）表示。今日再新增139宗死亡個案，當中5宗經殮房呈報。死亡個案包括一名患有長期病的3歲女童。

今日共新增139宗死亡個案，當中5宗經殮房呈房3月16日死亡，涉4男1女，年齡由67歲至92歲，均沒有打針及患有長期病。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，過去24小時有114名病人死亡，涉65男49女，介乎3至106歲；52人來自院舍，72人無打針、27人打一針、11人已打兩針。

一名3歲女童昨日離世，她本身患有嚴重腦病變，要經常住院。3月18日因發燒抽筋被送往威爾斯親王醫院。入院後快速檢測陽性，有肺炎徵狀，轉到兒童深切治療部留醫，院方有使用瑞德西韋等藥物，但她情況持續轉差，血氧持續偏低，最終不治。李立業說，女童的病徵與其本身患有的長期病有關係，至於其死因是否與新冠肺炎有關，則要由死因庭裁決。

另外，昨日新增死者中，4人年紀較輕，詳情如下：

39歲男，長期卧床，有腦癇症，有發燒，3月10日病毒檢測呈陽性

52歲女，患末期癌症，3月22到門診覆診，發現其有腹水及膽管閉塞，她指自己3月初快速檢測呈陽性，醫護為其再做檢測仍然呈陽性，入院治療時其膽管閉塞情況持續，最終不治

56歲女，有甲狀腺症，3月25日到聯合醫院急症室求醫，有發高燒、氣促、肺炎情況，急救後延至翌日不治

59歲女，有心臟及肺方面的病症，3月23日到伊利沙伯醫院急症室求醫，有血壓低、深色尿液等情況，有膽囊發炎

今波疫情死亡個案累計6，888宗死亡個案。因數據滯後，有21人於3月5日至24日離世，年齡介乎39至105歲。

衞生防護中心分析今波疫情死亡個案，整體死亡率為0.62%，90.7%死者未完成接種疫苗。未完成接種疫苗的病死率是1.84%，相對接種2劑或以上0.1%有18倍差別；在80歲或以上長者中，未完成接種疫苗的病死率是11.8%，相對接種2劑或以上的3.1%，有3.8倍差別。

另外，今日沒有新增院舍個案。第五波共783間安老院舍受影響，其中41間安老院舍在過去2周出現個案或爆發，佔整體5%，涉805名院友、147名員工；殘疾院舍方面，第五波累計有284間殘疾院舍受影響，其中19間在2周內新增，佔全港5.7%，涉232名院友及126名員工；死亡個案涉及院舍加至3786宗。



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記者：黃悅晴