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【冷鋒殺到】明日天氣顯著轉涼氣溫跌至18度　天文台料下周一周二仍然清涼

社會 17:51 2022/03/26

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明日天氣顯著轉涼，最低氣溫跌至18度。（湯致遠攝）

近日天氣反覆無常，天文台今日（26日）表示，預料一道冷鋒會在晚間橫過廣東沿岸，未來兩三日天氣顯著轉涼，氣溫由午夜約24度下降至明日（27日）最低約18度，間中亦有雨，下周後期會有一股較乾燥的東北季候風抵達廣東地區。

天文台表示，位於廣東內陸的一道冷鋒及其相關的強雷雨區，正逐漸向南移動，預料在今晚抵達沿岸地區。本港明日天氣顯著轉涼；多雲，間中有驟雨；初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。天文台預料，下周一及周二仍然清涼，風勢頗大，間中有驟雨，至下週中期天色會逐漸好轉，較乾燥的東北季候風會在下周後期抵達廣東地區。

按天文台自動分區天氣預報，明早本港普遍約18至20度；至周一早上，將軍澳、青衣、屯門等有17度，大埔、上水等部分地區更只有16度。

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記者：黃悅晴

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