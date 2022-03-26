【疫下購物】近百人通宵排隊買聯名款手錶　Swatch澄清非限量款將透過網店發售

OMEGA與 Swatch首度合作的聯名手錶，今早（26日）正式開賣，多間店舖引來市民排隊搶購，朗豪坊外甚至有市民通宵排隊。惟主辦方安排不周，海港城店舖將公開發售延遲，引發市民不滿。

Swatch昨日下午已在instagram上發出通知，指出銅鑼灣、海港城、及旺角朗豪將派籌發售，每人限購兩隻，惟今早將每人2隻調整為每人限購1隻錶。

▲ 店舖外不少市民排隊等待購買。（香港突發事故報料區）

據了解，朗豪坊外一度有上百人通宵排隊，而海港城外龍尾排到室外。尖沙咀海港城的專賣店其後貼出通告指出公開發售取消，引發在外排隊的市民不滿，與店員理論，場面一度混亂。事後不少市民在facebook等社交平台上留言，指主辦方安排不周，臨時取消對市民不公平，更有人揚言要罷賣。

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Swatch香港其後在instagram再發聲明指所有門店的籌號已經發放完畢，強調該系列不是限量生產亦沒有附有編號，所有的款式其後將在網上發售，市民可密切留意。

據了解，市民所搶購的手錶是SWATCH集團門下的OMEGA和Swatch 首次攜手合作的MoonSwatch系列。MoonSwatch從太空中汲取設計靈感，推出11款以行星命名的 Swatch 系列，當中包括太陽系中心的巨星，以及週邊的矮行星，而價錢只需2,100元。

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責任編輯：袁澍