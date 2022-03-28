【元宇宙】中華基督教青年會小學打造元宇宙校園　盼學生掌握未來技能培育數碼素養

▲ 中華基督教青年會小學斥資約20萬元建設「5G元宇宙智慧校園」。（受訪者提供）

科技發展日新月異，為了讓學生體驗近年興起的「元宇宙」，中華基督教青年會小學斥資約20萬元建設「5G元宇宙智慧校園」，冀透過沉浸式體驗，讓學生在虛擬空間走訪世界各地，透過虛擬角色與同學互動。校方計劃讓高小學生可以學習元宇宙新概念，認識未來社會所需的技能，並藉此培養學生的數碼素養。

中華基督教青年會小學去年10月陸續購入12部VR（虛擬實境）頭盔及操控器，並在今年3月的特別假期間，正式將元宇宙引入校園。校方設置「5G元宇宙智慧教室」，透過VR設備內置及校方額外購買的軟件，讓學生「走訪」世界不同地方，包括肯亞的草原、印尼的水底世界；更可化成太空人，完成操控機械臂及太空漫步等太空任務；更設置虛擬課室，讓同學的虛擬角色可以在內互動及玩遊戲。

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在「元宇宙智慧運動中心」內，同學更可透過AR（擴增實境）攀石場、智慧跑步系統等，體驗多項運動項目。校方計劃在4月下旬復課後，將元宇宙課程加入每周一次的多元智能課，先於高小推行，4至6周的課程中，學生可以體驗元宇宙，包括了解基本知識、學習運用不同設備，慢慢再設計出屬於自己的虛擬空間。學校因此改裝一個課室，專門用作進行元宇宙相關的課堂。

校方於特別假期間，找來5名同學來試堂。其中的5年級學生胡琪烽就嘗試過太空任務，他形容體驗新奇，「在元宇宙裏面可以探索世界，可能有些在現實世界你好想玩，但體驗不到的，元宇宙裏面就可以玩。」同為5年級的潘靖怡就希望，可以嘗試更多遊戲程式，例如全級同學一起爬山、潛水，「玩些平時不玩的極限運動」。

校長程志祥說，教育是為讓小朋友裝備自己應付未來社會需要，認為掌握元宇宙概念及相關科技，有助學生發展十分重要的技能，令學生更適應未來世界，亦透過虛擬世界的活動，培養創意思維。他指出，校方亦計劃在正規課程中亦融入元宇宙元素，例如借用虛擬課室，與外國的學生溝通。

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校方相信學生可透過虛擬空間的互動，培養學生的數碼素養。副校長羅勁柱解釋，數碼素養包括最簡單的概念，例如學懂使用不同科技產品，學會相關安全守則，而更重要是如何保障及管理自己在虛擬世界的身份及個人資料。

近年興起的「元宇宙」（Metaverse），程志祥解釋，是結合AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、5G傳送等技術及裝置，使人們可以置身在不同的虛擬世界內，實時地運用虛擬人物，與其他人進行互動。當中包括數碼藝術創作及欣賞、各類型商業活動、虛擬社交及學習活動等。

程志祥又表示，元宇宙一詞普遍被認為首次出現在科幻小說《雪崩》，被描繪為互聯網的終極形態，是形容人們用虛擬的身份，在三維空間與各種軟件進行互動的世界，有關的互動可以打破地域限制。

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記者：黃悅晴