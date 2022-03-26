【難離難捨】95歲母確診離世黃澤鋒心情難平復　相隔兩重玻璃道別：想摸摸她也不行

▲ 95歲母確診離世，黃澤鋒坦言很不捨得，至今心情難平復。

藝人黃澤鋒的母親昨日（25日）凌晨因確診Omicron離世，享年95歲。黃澤鋒接受TOPick訪問時坦言未能平復心情，多次表示捨不得，最難過是疫情下要相隔兩重玻璃道別，只能遠遠地看著媽媽，摸也摸不到。現在他正為媽媽籌備喪禮，希望盡力做好，向最疼愛自己的媽媽作最後致敬。

黃澤鋒在社交平台上載自己與女兒、媽媽的舊照片，並發訃文說：

媽媽，一路好走！以你為傲，我們天家見。Mama I love you。

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黃澤鋒接受TOPick訪問時表示，媽媽已年屆95歲，多年來住在老人院，本身有長期病患，最近因糖尿病接受了兩次大手術，加上年紀大，身體也較為虛弱，也因健康問題不能接種疫苗。

他稱，早前老人院鄰床院友陸續確診Omicron後，媽媽身體仍然安好。直至本月18日，老人院姑娘發現她面部泛紅，在其鼻孔採集樣本作測試後，發現對病毒呈陽性。她起初沒甚麼大礙，後來開始氣喘，故於本周二（22日）送院治理，住院不足一星期，於周五（25日）凌晨撒手人寰。

▲ 黃澤鋒與母親及女兒的合照（相片：黃澤鋒IG）

隔兩重玻璃遠距離告別

黃澤鋒坦言，媽媽昨日離去後，自己心情仍未平復。他強忍淚水說：

也難過的，我與媽媽感情很好。她離世時，我與她隔著兩重玻璃。她安詳離去，如睡著了。沒想過會這麼快急轉直下……

回想起在病房外與媽媽遠距離告別的畫面，他再度哽咽，說：

我不知道感染Omicron會是這樣的，整個人無法呼吸，她已經氣若游絲。我們與她隔著兩重玻璃，因她感染了Omicron，我們無法接觸她。 我們穿了兩層防護衣，做足防疫措施才可去見她。我們站在負氣壓病房外，這兩重玻璃是很遠的，隔了十幾廿尺才看到媽媽。當然很難過，這一刻無法平復。當然知道媽媽已90多歲，但就是不捨得。

最難過是無法觸摸媽媽

當晚，他與哥哥、嫂子站在病房外目送媽媽離去，而姐姐正在美國趕回來，未能趕及見媽媽最後一面。提及最痛之處，黃澤鋒禁不住哭起來：

想摸摸她也不行……沒辦法……最難過是，想摸摸她……

這時，女兒在旁邊叫「爸爸」，像是安慰爸爸。他說：「有時也盡量走到一旁，不想讓女兒看到自己流淚。」他坦言，常覺得媽媽與女兒黃熙恩長得很像樣，不時想像媽媽年幼時就是這模樣。

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冀藉喪禮向媽媽致敬

疫情下辦喪禮並不容易，目前他正忙於籌備，希望「齊人」送別媽媽。他表示有很多人會幫忙，強調會盡做，希望給最好的安排給媽媽。

雖有難處，但相信總有辦法，希望透過這喪禮向媽媽作最後致敬。

傾談間，他又憶起與媽媽一起的往事：「感謝媽媽，她很疼愛我。我與她感情相當好，從小到她也很疼愛我，因為我是『孻仔』。第一份TVB的合約是媽媽替我簽的，以前的年代，不夠二十歲不能自己簽約。」

黃澤鋒說，爸爸早逝，故與媽媽相處時間較多，自然很不捨得，但覺得媽媽能見證四代同堂，已很有福氣。他安慰自己說：

很難得，媽媽已活到90多歲，在疫情下離開已無辦法。沒辦法，如果上天要接走媽媽，我只能這樣想。如何不捨，也是人生必經階段。

相信將來一定會再見面

除了媽媽，他說同事祝文君近日也離開了，但因要辦喪事，想去也不能去。他續說，因還要照顧女兒黃熙恩，也要教學生，這段時間平復心情後，要好好振作繼續生活：

很難平復，但過一段時間就沒事了，現在還要照顧好女兒。每次提起也很難過，我很『硬淨』，但實在不捨得。我相信將來一定會再見面的。

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記者：黃泳欣