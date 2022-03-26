【強制檢測】15幢大廈納強檢 涉屯門、將軍澳、粉嶺等多個屋邨
社會 18:39 2022/03/26
因應有初步陽性或確診個案曾到訪，港府今日（26日）將15幢大廈納入強制檢測公告。市民須於指定日期完成檢測。
政府指，任何於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，均須進行檢測，詳情可按此瀏覽。
3月26日納入強制檢測公告的15幢大廈：
- 柴灣興華(一)邨美華樓
- 青衣長康邨康美樓
- 沙田乙明邨明信樓
- 將軍澳翠林邨欣林樓
- 粉嶺華明邨康明樓
- 藍田興田邨恩田樓
- 深水埗富昌邨富萊樓
- 屯門大興邨興泰樓
- 將軍澳景林邨景棉樓
- 粉嶺雍盛苑雍華閣
- 馬鞍山耀安邨耀謙樓
- 黃大仙竹園北邨梅園樓
- 屯門安定邨定康樓
- 牛頭角牛頭角上邨常滿樓
- 葵涌石蔭東邨蔭恒樓
如果市民正處於檢疫期間，無須遵從公告中的規定； 如果市民於指定日期，曾在醫院或隔離設施接受治療或隔離，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。 另外，如市民在12月26日或之後確診，無須按公告的規定檢測，有關人士須出示相關證明文件。
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記者：黃悅晴