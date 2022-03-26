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【三跑工程】機場第三跑道今日起試飛　料按原定計劃於今年投入運作

社會 18:47 2022/03/26

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第三跑道鋪設工程於2021年6月完成。（政府新聞處資料圖片）

第三跑道預定於今年啟用，今日（26日）開始試飛，預計相關工作於4月內完成。

機管局指，與民航處及中國民用航空局飛行校驗中心合作，為第三跑道進行試飛，以驗證相關空中航行服務設備、飛行程序和跑道地面燈，完全符合國際民航組織的標準。

當局又指，第三跑道的鋪設工程已完成；相關的工程，包括滑行道、跑道地面燈、救援及救火設施等，亦已大致完成，料可按原定計劃，於今年投入運作。

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責任編輯：黃悅晴

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